Der SPD-Ortsverein Möhringen hat seine Liste für die Ortschaftsratswahl am 26. Mai zusammen. Neben den bisherigen Ortschaftsräten Susi Hein, Herwig Klingenstein und Franz Schellhammer treten weitere acht Kandidaten an.

„Es ist uns gelungen, auf der Liste einen guten Querschnitt durch die Bevölkerung präsentieren zu können“, sagt Ortsvereinsvorsitzender Klingenstein. Von Facharbeitern bis Akademiker decke die Liste ein breites gesellschaftliches Feld ab. Auch in Bezug auf das Alter: „Vom 20-Jährigen bis hin zum Pensionär finden unterschiedliche Generationen Platz auf unserer Liste“, sagt Susi Hein, Fraktionsvorsitzende im Ortschaftsrat. Ein bekannter Name springt auf jeden Fall ins Auge: Willi Kamm, ehemaliger Baubürgermeister, wird für die SPD antreten. „Viele werden das sicherlich nicht verstehen, und sagen, ich solle mich lieber um meine Gesundheit kümmern, aber ich trenne Arbeit und Leben nicht“, sagt Kamm auf Nachfrage unserer Zeitung. Es sei auch ein Zeichen, dass er mit seiner Kandidatur setze: „Ich lebe noch.“ Und in einer Zeit, in der viele keine Verantwortung übernehmen wollten, sei es ihm ein Anliegen, an der Entwicklung von Möhringen mitzuwirken.

Und das sind die Kandidaten: Annemarie Atzrodt (Rentnerin), Claus Geigis (Realschullehrer), Hannes Hein (Politikwissenschaftler), Susi Hein (Landwirtin), Dominik Hiestand (Elektroniker), Susi Hoglund (Hausfrau), Willi Kamm (Bürgermeister a.D.), Herwig Klingenstein (Geschäftsführer), Markus Lang (KFZ-Mechaniker), Martina Reinbold (Buchhalterin) und Franz Schellhammer (Pensionär).