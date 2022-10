Ortschaftsrat verabschiedet Buschle

Mit Applaus, einer Flasche Sekt und einer Flasche guten Weins hat der Ortschaftsrat Möhringen den langjährigen Ersten Bürgermeister Emil Buschle in den Ruhestand verabschiedet. Der Pensionär bedankte sich seinerseits mit einer Tafel „Buschle-Schokolade“ bei jedem Mitglied des Gremiums – und zog eine positive Bilanz der Eingemeindung: „Möhringen ist in Tuttlingen angekommen!“

Das sei vor einem halben Jahrhundert, als die Kommunalreform umgesetzt wurde, „nicht immer optimal gelaufen“; doch inzwischen sei das Städtle ein „Herzstück“ der Tuttlinger Stadtentwicklung. Gleichzeitig erinnerte er das Rathaus an die besondere Verantwortung der Stadt gegenüber Möhringen – so müsse das Gewerbegebiet DonauTech mit hochwertigen Unternehmen besiedelt werden.

Sein Dank galt den drei Ortsvorstehern, mit denen er in seinen 41 Dienstjahren zu tun hatte, Michael Seiberlich, Herwig Klingenstein und derzeit Günther Dreher; er wünschte dem Stadtteil „Gottes Segen“. Günther Dreher gab den Dank in Worten und Geschenken zurück und erinnerte an Buschles vielfältiges Engagement für Möhringen, zuletzt noch bei der Ansiedlung einer Arztpraxis