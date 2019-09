Ortschaftsrat lässt sich für internationales Projekt entlang der Donau begeistern

In der ersten Sitzung des Möhringer Ortschaftsrats nach der Sommerpause hat Willi Kamm, ehemaliger Tuttlinger Baubürgermeister, den Möhringer Ortschaftsräten seine Idee „Black to Black, Global: Sozial“ vorgestellt. Er will mit seiner Vision eine Verbindung der beiden Gebiete Schwarzwald und Schwarzes Meer entlang der Donau schaffen.

Die Donau soll als „Friedensstrom“ genutzt werden und Welten, Kulturen, Grenzen und Menschen zusammengebracht werden mit Hilfe eines Quadrologs, eines Viergesprächs aus Verwaltung, Politik, der Zivil- und Stadtgesellschaft sowie der Wirtschaft. In diesem Zusammenhang soll ein Ort der Begegnung eventuell mit Cafe und auch Räumlichkeiten für Tagungen geschaffen werden sowohl für die Touristik als auch für die Wirtschaft. Dies könnte im Gebäude der Marktgasse 24 entstehen, das direkt an der Donau liegt.

In einem zweiten Schritt sollen Infopoints entstehen, und in einem dritten Schritt soll ein Informationszentrum geschaffen werden, das eventuell auch im Gebäude der Marktgasse 24 untergebracht werden könnte.

Die Möhringer Räte zeigten sich von der Idee beeindruckt, die aus ihrer Sicht weiterverfolgt und realisiert werden soll. Am 2. Oktober soll für dieses Vorhaben ein zweiter Film in Tuttlingen gedreht werden. Der erste Film mit Berichten von Willi Kamm, Dieter Müller und Hilde Mattheis wurde den Möhringer Räten an diesem Abend gezeigt.

Ortsvorsteher Günther Dreher informierte die Räte, dass auch daran gedacht sei, im Gebäude der Marktgasse 24 eine medizinische Versorgung unterzubringen. Wie es in dieser Sache weitergehe, soll in einem Workshop am 8. November seitens der Ortschaftsräte diskutiert werden. Ortschaftsrat Michael Seiberlich will bis dahin eine Auskunft haben, ob Stiftungsmittel der Braun‘ schen und Susann‘ schen Stiftung dafür eingesetzt werden dürfen und wenn ja bis zu welcher Höhe.

Auf Nachfrage aus der Bürgerschaft teilte Ortsvorsteher Günther Dreher mit, dass die Sondierungsarbeiten im Gebiet Gänsäcker abgeschlossen seien. Bis Ende September soll der Abschlussbericht vorliegen. Dann wird endgültig festgelegt, wie tief noch nachgegraben werden muss, welche Kosten dafür entstehen und mit welchen weiteren Verzögerungen zu rechnen ist. Die könnte dann eintreten, wenn die Fläche für die tiefere Grabung über den Bereich der Villa rustica mit einer Größe von etwa zwei Hektar hinausgehe.

Geklärt werden soll, bis wohin ortsauswärts Richtung Eßlingen Tempo 30 gelten soll und ab welcher Höhe diese Beschränkung aufgehoben wird.

Die Radwegezeichen auf den Straßen sind nun von Immendingen und von Tuttlingen her angebracht. Lediglich innerorts sei dies noch nicht erfolgt, bis klar sei, wie der Radweg künftig verlaufen solle, so Möhringens OV Dreher. Entweder verlaufe dieser künftig durchs Städtle oder aber weiterhin durch die Marktgasse über die Brücke.

Die Räte äußerten ihren Unmut, dass die Schafmarktbrücke nach wie vor ein Provisorium sei. In der nächsten Sitzung soll darüber befunden werden, wie es weitergeht. Hintergrund der Verzögerung seien die hohen Kosten, die derzeit mit etwa 350 000 Euro ermittelt wurden. Damit würde die Brücke deutlich teurer als geplant.

Im Hermann-Leiber-Zimmer im Möhringer Rathaus wird es ein Bücherregal für die Öffentlichkeit geben, aus dem Bücher mitgenommen und nicht mehr gebrauchte Bücher eingestellt werden können.

Da an den zwei neuen Bänken auf dem Möhringer Hechtplatz bereits zahllose Kippen liegen, soll dagegen stärker vorgegangen werden, eventuell auch mit höheren Strafen, hieß es im Rat.

Petra Schramm, die neue Geschäftsstellenleiterin, stellte sich vor. Sie wird dienstags, donnerstags und am Freitagmorgen in Möhringen im Rathaus präsent sein.