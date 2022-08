Orgelmusik zur Marktzeit mit Helmut Brand

Die nächste Orgelmusik zur Marktzeit findet am Samstag, 10. September, um 11 Uhr in der Benediktinerkirche statt. Kirchenmusikdirektor Helmut Brand von der evangelischen Stadtkirche Tuttlingen spielt an der rekonstruierten Silbermann-Orgel die Uraufführung seines Orgelwerks „Der Herr ist mein Hirte“ – elf Meditationen zu Psalm 23, welches während des Lockdowns im März 2020 entstanden ist.

Helmut Brand wurde 1959 in Stuttgart geboren. Seit 1985 ist Helmut Brand Bezirkskantor für den Südteil des Kirchenbezirks Tuttlingen. 1986 rief er den Tuttlinger Orgelsommer ins Leben. Schwerpunkte seiner Arbeit sind Oratorienkonzerte, die Aufführung zahlreicher Bachkantaten und er gibt Konzerte als Orgelsolist, heißt es in einer Pressemitteilung.

Als Komponist zahlreicher Werke für Chor- und Orgelmusik ist Helmut Brand weit über die Stadt Tuttlingen hinaus bekannt. Seine Werke sind unter seinem vollständigen Namen Helmut Michael Brand in verschiedenen Verlagen erschienen. 1997 wurde ihm der Titel „Kirchenmusikdirektor“ verliehen. 2005 gewann er den Kompositionspreis der Stadtkantorei Göttingen und 2010 erhielt er den Kulturpreis der Stadt Tuttlingen.In der Stadtkirche Tuttlingen hat er CDs mit französischer Orgelmusik, eigenen Kompositionen und Improvisationen eingespielt, heitß es weiter.