Organisatoren der Ausbildungsbörse ziehen positive Bilanz

Der Zulauf zur elften Ausbildungsbörse am Wochenende (wir berichteten) war mit circa 4200 Besuchern zwar etwas geringer als im Vorjahr. Das war angesichts der Zunahme ähnlicher Veranstaltungen in der Region aber erwartet worden. Und so fällt das Fazit des Organisationsteams positiv aus.

Die erstmals angebotenen Gruppenführungen für die Schüler wurden vereinzelt in Anspruch genommen. Je nach Ausbildungsgebiet wurden Tourenpläne erstellt und durch Auszubildende begleitet. Bei verschiedenen Firmen wurden die Berufsbilder vorgestellt und offene Fragen abgeklärt. „Insgesamt kam das gut an, sodass wir diese Form der Information wieder anbieten werden“, hieß es gestern von Seiten des . Organisationsteams.

Größer als sonst war dieses Jahr das Interesse an Ausbildungsplätzen für 2013. Daher waren der Infostand und die IHK fast den ganzen Tag gefordert. Insgesamt habe sich der Besucherzulauf aber gut verteilt, so das Organisationsteam. Bis auf ein kleineres „Zuschauerloch“ zu Beginn und kurz vor Schluss, seien die meisten Stände stets gut besucht gewesen. Es zeige sich aber immer wieder, dass Stände mit Aktivitäten (wo die Produkte praktisch vorgeführt werden oder die Besucher selbst etwas tun können) oder wo ein Gewinnspiel angeboten wird, besser besucht sind.

Mehr Besucher auf der Galerie

Der Besucherdurchlauf auf der Galerie wurde durch die Ticketbox – wo es am Samstag die Konzertkarten für das Exklusivkonzert von Mark Forster gab und am Sonntag Karten für den Honberg-Sommer verlost beziehungsweise vergünstigt verkauft wurden – wesentlich verbessert. Das Messe-Café wurde allerdings noch nicht so angenommen. „Hier müssen wir uns noch etwas überlegen, wie dies weitergeführt werden soll“, hieß es dazu gestern. Auch bei den angebotenen Seminaren sei der Zulauf sehr unterschiedlich gewesen. Dieses Konzept müsse ebenfalls grundlegend überdacht werden.

Aus Änderungsversuchen wollen die Veranstalter lernen, wie die Ausbildungsbörse noch attraktiver gestaltet werden kann. Dazu wird das Organisationsteam wieder einen Fragebogen versenden und in den nächsten Wochen die Aussteller zu einer Feedback-Veranstaltung einladen, um Kritik und Anregungen für das nächste Mal aufzunehmen.

„Zusammenfassen kann man sagen, dass das Ambiente der Stadthalle und die Stände der Aussteller wieder einen repräsentativen und hochwertigen Rahmen gesetzt haben, der einen Vergleich mit anderen Veranstaltungen dieser Art nicht zu scheuen braucht und eine positive Wirkung über die Stadtgrenzen hinaus hat“, so das Organisationsteam. Ein besonderer Dank galt den Ausstellern, die routiniert und unbürokratisch beim Aufbau agiert, sich bei Kleinigkeiten abgesprochen und ge-genseitig ausgeholfen hätten. Insgesamt sei es eine harmonische Veranstaltung gewesen, was sich auch bei den Besuchern sicherlich positiv bemerkbar gemacht habe. Und so ist – wie es schon im Volksmund heißt – nach der Börse vor der Börse: Der neue Termin ist das Wochenende 10. und 11. Mai 2014.