Orchesterkonzerte und große Stimmen

Tuttlingen (sz) - Acht Konzertabende in der Stadthalle Tuttlingen bieten die beiden festen Abo-Reihen „Konzert“ (sechs Abende) und „KonzertPlus“ (acht Abende). Der Bogen spannt sich von jungen Talenten im Landesjugendorchester bis zu international gefragten Top-Solisten und -Ensembles wie Pianist Matthias Kirschnereit, den Stuttgarter Philharmonikern, dem Kammerorchester des Nationaltheaters Prag, dem Vokalensemble New York Polyphony, oder dem Stargeiger und „Zigeunermusiker“ Roby Lakatos.

Zum Saisonauftakt kommt am 17. Oktober das Kammerorchester des Nationaltheaters Prag unter Leitung von Petr Vronský. Den Solopart am Klavier bei Robert Schumanns Klavierkonzert a-moll Op. 54 übernimmt der ECHO-Klassik-Preisträger Matthias Kirschnereit. Das 1988 gegründete Kammerorchester des Nationaltheaters Prag ist eines der meistgefragten Ensembles der tschechischen Republik.

Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg spielt am 6. November unter Dirigent Johannes Klumpp als Hauptwerk des Abends Gustav Mahlers fünfte Sinfonie. Mit Spielfreude, mitreißenden Interpretationen und hoher künstlerischen Qualität begeisterte das LJO schon mehrfach in der Stadthalle.

Das Münchener Bläserquintett Harmonic Brass, mit Manfred Häberlein (Tuba), Thomas Lux (Posaune), Elisabeth Fessler (Trompete), Hans Zellner (Trompete) und Andreas Binder (Horn), lädt am 2. Dezember mit „Delicatessen zum Fest!“ zum Weihnachtskonzert. Das Programm bringt im zweiten Konzertteil, nach einer musikalischen Show-Cooking Einlage, barocke Bläsermusik von J.S. Bach und Georg Friedrich Händel, Choräle und Weihnachtsüberraschungen aus aller Welt.

Weiter geht es am 18. Januar 2019, mit Roby Lakatos & Band. Der Geigenvirtuose, der auf berühmten Bühnen wie der New Yorker Carnegie Hall, Londoner Royal Albert Hall, Tokyoer Suntory Hall oder des Sydney Opera House große Erfolge gefeiert hat, gibt sich die Ehre. Lakatos macht nicht (nur) streng klassische Musik, sondern zeichnet sich durch außergewöhnliche stilistische Flexibilität aus: Auf die hingebungsvolle Interpretation von klassischer Musik oder Jazz versteht er sich ebenso wie auf die ungarische Folklore.

Die Stuttgarter Philharmoniker kommen am 15. Februar 2019 mit den Solisten Edna Prochnik (Mezzosopran), Adam Weisman, Boris Müller und Martin Homann (Schlagzeug) und unter Leitung von Dan Ettinger. Erinnerungen an das Wasser prägen das Programm mit Werken von Ernest Chausson („Poème de l’Amour et de la Mer“), Tan Dun („Water Concerto“) und Claude Debussy, dessen „La Mer“ als Musterbeispiel des musikalischen Impressionismus gilt.

Am 24. März 2019 kommen vier Männer aus New York: New York Polyphony ist ein Vokalensemble, das die Welt (zumindest die der Alten Musik) immer wieder aufhorchen lässt. Neben dem Auftragswerk „Missa Charles Darwin“ stehen geistliche Musik aus der Renaissance, deutsche Romantik und amerikanische Folksongs auf dem Programm. Der Männerensemble-Sound von Countertenor (Geoffrey Williams), Tenor (Steven C. Wilson), Bariton (Christopher Dylan Herbert) und Bass (Craig Phillips) begeistert weltweit.

Mit Kammermusik geht es auch weiter am 12. April 2019: Das 1998 in Prag gegründete Bennewitz Quartett aus Jakub Fišer (Violine), Štěpán Ježek (Violine), Jiří Pinkas (Viola) und Štěpán Doležal (Violoncello) bringt Werke von Mozart, Schulhoff und Schubert zur Aufführung. Heute ist das Bennewitz Quartett eines der weltweit angesehensten Kammermusikensembles.

Den Abschluss der Konzertsaison bildet dann am 19. Mai 2019 das Konzert der Camerata Europeana, mit Benjamin Moser (Klavier). Unter Leitung des Geigers Radoslaw Szulc wartet ein spezielles, selten gespieltes Programm (mit Concertone und Sinfonie Nr. 30 von Wolfgang Amadeus Mozart sowie Frederic Chopins Klavierkonzert Nr. 2 in der Fassung für Streichorchester) auf das Tuttlinger Publikum.