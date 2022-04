Online-Vortrag dr VHS Tuttlingen zum Thema Gewichtsreduktion

Im vhs-Online-Vortrag „Gewichtsreduktion - natürlich und gesund“ informiert Heilpraktiker Nils Tschorn am Mittwoch, 6. April um 20 Uhr, wie man sein Körpergewicht auf natürlicher Basis wirkungsvoll und dauerhaft verringern kann. Dabei stellt er ein einfach zu befolgendes Stoffwechselprogramm ohne chemische Präparate vor, um sich nachhaltig in eine gute Form zu bringen. Die Veranstaltung wird per Videokonferenz (Zoom) übertragen und kann von zuhause aus besucht werden. Die Zugangsdaten zu diesem Seminar werden von der VHS zugemailt.