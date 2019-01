Online-Service für Bürger soll ausgebaut werden

Die Stadt Tuttlingen ist einer von 45 Preisträgern beim Wettbewerb „Städte, Gemeinden, Landkreise 4.0 – Future Communities“. Für das Projekt „Bürgerservicestrategie 2018/2019 – Virtuelles Rathaus der Stadt Tuttlingen“ gab es von Digitalisierungsminister Thomas Strobl einen Förderbescheid in Höhe von 25 335,10 Euro. Dafür soll vor allem der Online-Bürgerservice ausgebaut werden, wie die Stadt mitteilt. Am 4. Februar befasst sich auch der Gemeinderat damit.

Basis des neuen Online-Bürgerservice wird die städtische Website www.tuttlingen.de. Allerdings soll der Bereich, in dem Bürger über die Dienstleistungen der Verwaltung informiert werden und vor allem auch verschiedene Online-Dienste direkt in Anspruch nehmen können, komplett überarbeitet werden. Es soll also mehr Angebote geben – und diese sollen übersichtlicher gestaltet sein.

Auch wird Tuttlingen bei einem landesweiten Projekt vorne mit dabei sein. Das Ziel hier: Dokumente, die bislang noch in Papierform eingesandt werden müssen, sollen auch digital übermittelt werden und trotzdem rechtssicher sein. Für diesen Austausch wird ein Servicekonto eingerichtet, das auch über die städtische Website erreicht werden kann. Tuttlingen übernimmt damit eine Pilotfunktion. Die bei diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse werden auch anderen Kommunen zur Verfügung gestellt.

Als weiterer Baustein soll die städtische Website mit digitalen Sprachassistenten wie „Alexa“ bedienbar sein. Informationen können dann auch über Spracherkennnung abgerufen werden. Dieses Angebot dient vor allem der Barrierefreiheit, so die Stadt.

„Wir werden unser Rathaus Stück für Stück zum virtuellen Rathaus machen“, sagt OB Michael Beck, „entscheidend ist für uns, dass wir digitale Techniken dort einsetzen, wo sie für die Bürger einen direkten Nutzen bringen.“