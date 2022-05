Online-Kurs informiert „Rund um den Babybrei“

Das Forum Ernährung am Landwirtschaftsamt in Tuttlingen bietet allen interessierten Eltern am Freitag, 20. Mai, von 20 bis 21.30 Uhr einen Online-Kurs rund um das Thema Essen und Trinken im ersten Lebensjahr des Kindes an. Geleitet wird der Kurs von Kathrin Schrode, Referentin für Kinderernährung. Eine Anmeldung beim Landwirtschaftsamt Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/9261300 oder E-Mail an landwirtschaftsamt@landkreis-tuttlingen.de ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.