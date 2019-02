One Billion Rising: Tuttlinger tanzen gegen Gewalt

Tanzen gegen Gewalt – das ist das Motto des weltweiten Aktionstages „One Billion Rising“, der am Donnerstag, 14. Februar, erneut stattgefunden hatte. Die Aktion gegen Gewalt an Frauen und Mädchen findet nun schon seit mehreren Jahren auch in Tuttlingen statt und wird vom Frauenhaus Tuttlingen und run&fun organisiert.

Die Bewegung wurde erstmals 2012 ins Leben gerufen durch die New Yorker Feministin Eve Ensler. Bei „One Billion Rising“ soll sich eine Milliarde Menschen erheben. Das ist ein Drittel aller Frauen weltweit und das entspricht ungefähr der Zahl der Frauen, die in ihrem Leben Opfer von Gewalt werden. Die Teilnehmer der Aktion tanzen zum Song „Break the Chain“ („Spreng die Kette“). Auf dem Tuttlinger Marktplatz unterstützten dieses Mal mehr als 50 Frauen und Mädchen durch ihren Tanz das Anliegen.