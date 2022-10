Olympiasiegerin ist überzeugt: Wille schlägt Talent

„Ich habe kein Talent. Ich habe hart gearbeitet, um so weit zu kommen.“ So die Olympiasiegerin im Ringen. Um so weit zu kommen war es ein langer Weg geprägt von Verzicht, harter Arbeit, Diäten, Erfolgen, Niederlagen und Rückschlägen. Aline Rotter-Focken zwei Tage lang b i der Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heubergin Trossingen (BKK SBH) zu Gast.

Die Kasse bietet in ihrem Gesundheitscenter neben Fachvorträgen rund um das Thema Gesundheit auch Präventionskurse zur Bewegung bis hin zur Entspannung und Yoga an. „Als Sportler duzt man sich“ so Aline Aline Rotter-Focken, die den ganzen Saal, allerund 50 Teilnehmer waren begeisterte. Die 31-Jährige stammt ursprünglich aus dem Rheinland und zog aufgrund ihrer Liebe nach Triberg in den Schwarzwald.

Aline fing schon sehr früh an zu Ringen. Mit vier Jahren stand Aline das erste Mal auf der Matte, mit sieben ging sie auf ihr erstes Turnier. Drei Jahre ab da, gewann sie nicht ein Mal. Dann ihr erster Erfolg. Mit über zehn Jahren gewann sie und wurde Landesmeisterin. Nachdem Aline ihr Abitur absolvierte und Europameisterin wurde fing, wie sie berichtete, der wahre Stress erst an: Studium, Training, Arbeit und Wettkämpfe. Mit ihren 70-Stunden-Wochen kam sie an ihre Grenzen. .

Als Aline dann, als Weltmeisterin, nach Rio de Janeiro zu den Olympischen Spielen reiste, musste sie auf die harte Weise die „eigenen Gesetzte von Olympia“ lernen, von denen alle redeten. Sie verspürte so viel Druck. Vor den nächsten Kämpfen wiederholte sich die Situation. So begann sie, sich neue Strategien mit ihrem Psychologen und ihrem Mentaltrainier anzueignen. Visualisieren und Meditation haben ihr geholfen. Auch als sie, wie sie weiter berichtete, sich entschied in einer höheren Gewichtsklasse (bis 76 Kilogramm) bei Olympia anzutreten, standen ihr ihr Trainer, ihr Psychologe und ihr Mentaltrainer zur Seite.

Als Corona dann zu einem Thema wurde, war sie erst einmal geknickt, doch für sie stellte es sich als Segen herausstellte. Ein Jahr länger Vorbereitung, ein Jahr länger kämpfen gegen schwerere Gegner, ein Jahr länger psychische und mentale Vorbereitung, ein Jahr länger um jegliche Kämpfe von früheren Olympiakämpfen zu analysieren und ein Jahr um körperlich auf die Topform zu kommen. Sie nutze diese Zeit für sich.

Schlussendlich wollte sie Olympia 2021 einfach nur noch genießen und den Moment leben. „Ich merkte wie meine Freude am Ringen wieder neu entflammte“. Sie genoss den Moment und war mit Freude am Ringen dabei. Am Ende dann der Schock, sie gewann Gold. Ihr Lebenstraum ging damit in Erfüllung und sie konnte ihre Karriere am höchsten aller Punkte, glücklich beenden.

Aline Rotter-Focken, die sich selbst als talentfrei bezeichnete, gewann die erste deutsche Goldmedaille im Ringe. Wille sei nun mal stärker als Talent, sagt sie. Mit dem Willen kann man alles schaffen, man dürfe nur nicht aufgeben oder sich an Niederschlägen „aufhängen“.