Oltimer-Rallye und Gauklerfest starten

103 Oldtimer sind am Freitag am Tuttlinger Europaplatz gestartet. An der ADAC Württemberg Historic nehmen Fahrzeuge aus fünf Ländern teil, Tuttlingen ist Ausgangs- und Zielpunkt. Zudem wurde das Gauklerfest eröffnet, das bis einschließlich Sonntag in der Tuttlinger Innenstadt stattfindet.

Das Nesthäkchen unter den teilnehmenden Fahrzeugen der Rallye ist 30 Jahre alt, ein Porsche Carrera. Aus dem Kreisgebiet haben sich Heinrich und Sylvia Engesser und das Team Klaus Blasum/Michael Engel aus Neuhausen ob Eck mit einem Ford Escort 1300 GT (Baujahr 1969, Startnummer 50) angemeldet. Am Samstag geht es um 8 Uhr an der Stadthalle los, nach 253 Kilometern werden die Fahrzeuge ab 16.45 Uhr auf dem Marktplatz zurück erwartet.