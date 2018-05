Oldtimer-Rallye startet und endet in Tuttlingen

Festprogramm für Liebhaber von Oldtimer-Fahrzeugen: Start und Ziel der 19. „ADAC Württemberg Historic“-Rallye ist Tuttlingen. Gemeldet sind mehr als hundert Fahrer-Duos mit ihren gepflegten Karossen, die an einem der beiden Wettbewerbe teilnehmen werden. Am Freitag, 11. Mai, ist um 10 Uhr bei der Stadthalle der Start, von wo aus es in Richtung Achdorf geht. Die Rückkehr ist für 16.30 Uhr vorgesehen.

Am Samstag, 12. Mai, beginnt die Rallye bereits um 8 Uhr. Die Strecke führt über Spaichingen an den Bodensee. Auf dem Verkehrsübungsplatz Steißlingen (Landkreis Konstanz) steht um 15 Uhr eine Gleichmäßigkeitsprüfung an. Die Zieleinfahrt in Tuttlingen ist ab 17 Uhr geplant. Auf den rund 450 Kilometern der Gesamtstrecke muss eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 40 Stundenkilometern eingehalten werden.

Bei der alternativen Rallye, der „Touristikausfahrt“ mit 350 Streckenkilometern, brauchen die Teilnehmer keine Stoppuhren: Dabei gilt es, ein Dutzend Motive zu finden und Fragen über Sehenswürdigkeiten zu beantworten. Bei beiden Wettbewerben sind die Fahrzeuge in sieben Klassen eingeteilt – von „uralt“ bis Baujahr 1988. Besondere Highlights sind ein Rolls Royce Baujahr 1933 und ein Alfa Romeo Spider Duetto.