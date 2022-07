OGV Tuttlingen bietet Sommerschnittkurs an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Obst- und Gartenbauverein 1888 Tuttlingen e. V. lud zu einem Sommerschnittkurs an Obstbäumen und Beerengehölzen ein. 17 interessierte Gartenfreunde waren vor Ort und stellten Fragen und folgten den Erklärungen des Ersten Vorsitzendem Günter Martin. Das Vorstandsmitglied und zugleich Fachwart, Gerhard Kossmann, in dessen Garten die Bäume und Obstgehölze geschnitten wurden, praktizierte den Schnitt zu den Erklärungen mit seiner Akkuschere. Hilfreiche Tipps wurden weitergegeben. Nach zwei Stunden gingen die Besucher motiviert nach Hause oder in ihre Gärten.