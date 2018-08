OGV restauriert Friedhofsbrunnen

Der Durchhauser Obst- und Gartenbauverein (OGV) hat den Friedhofsbrunnen restauriert. Dabei haben die Helfer eine Versinschrift freigelegt.

Der alte Schöpfbrunnen war mit Moos und Flechten bedeckt. Der Wasserabfluss war verstopft. Seiner Funktion als Schöpfbrunnen zum Gießen wurde er seit Jahren durch zwei neu eingerichtete Wasserhähne beraubt. Der OGV sah hier ein erhaltungswürdiges Kleindenkmal.

Der Brunnen wurde gereinigt. Und unter den Flechten kam ein Vers zum Vorschein, ebenso die Jahreszahl 1947 und die Initialen JH. Das Kürzel steht für Johannes Höfler, früherer Bürgermeister von Durchhausen. Nach Recherchen erinnerte sich Peter Schrenk, dass sein Großvater Johannes Höfler eine poetische Ader hatte. Schrenk fand in einer alten Kladde die Gedichte seines Großvaters unter dem Pseudonym „Hans vom Lupfen“. Zeitungsausschnitte zeigen, dass die Verse veröffentlicht wurden. Darunter findet sich auch die Inschrift auf dem Brunnen.

Der Vers lautet: „Erquicke, Herr den Wandermüden, In Mittagsglut so heiss. Und lass ihn ruh’n in Deinem Frieden. Nach harter Lebensreis’. Die Inschrift wird zum Abschluss der Aktion ausgemalt und Löcher ausgebessert. Der Wasserzulauf wird nicht mehr angeschlossen. Der Brunnen bleibt eine Erinnerung an den Bürgermeister (1945-1963) und Freizeitpoet.