OGL fordert von Bahn, sich am Fahrgast orientieren

Die Offene Grüne Liste im Kreistag begrüßt das Neun-Euro-Ticket für den ÖPNV: „Wir hoffen auf etliche Einsteiger, die dann zu Abonnenten bei TUTicket werden“, so Fraktionsvorsitzender Hans-Martin Schwarz. So könnte auch der ÖPNV des Landkreises davon profitieren. Anstatt immer nur die Benzinpreise bei der Mobilität in den Fokus zur nehmen, würde jetzt endlich auch auf die Attraktivität des ÖPNV geachtet.

Die OGL ist allerdings entsetzt darüber, dass schon seit Wochen auf der Schwarzwaldbahn zwischen Konstanz und Karlsruhe jeder zweite Zug ausfällt. Das habe empfindliche Auswirkungen auch auf Fahrgäste aus dem Landkreis Tuttlingen. Schließlich stiegen im Bahnknotenpunkt Immendingen viele Fahrgäste in beide Richtungen ein und aus und die Strecke sei auch ein Zubringer Richtung Freiburg. „Es ist unglaublich, was sich die Bahn hier erlaubt, die Wartung der Züge gehört doch zum Einmaleins eines zuverlässigen Bahnbetriebs“, so die OGL.

Viele Menschen müssten jetzt wieder das Auto nehmen. Weiter setzt sich die OGL mit der geplanten Kappung der Gäubahn ab dem Jahr 2025 auseinander. „Es ist undenkbar, dass von Zürich bis Stuttgart über ein Jahrzehnt die Züge nicht mehr durchfahren sollen und ein Zwangsumstieg in Stuttgart-Vaihingen ansteht, das hängt uns weiter ab“, so der Fraktionssprecher.

Die OGL befürchtet, dass dann wieder mehr mit dem Auto nach Stuttgart gefahren wird. Man erwarte, dass sich die Initiative Pro Gäubahn gegen die durch Stuttgart 21 verursachte Kappung stark mache.