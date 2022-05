Offenes Chorsingen in Rottweil

„Singen macht Freude und bildet Gemeinschaft“, so der Vorsitzende des Chorverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg, Dieter Kleinmann. Um allen, die Freude am Singen haben, ein Angebot zu machen, bietet der Chorverband ein offenes Chorsingen an. Damit will Kleinmann für das Singen bei all denen werben, die keinem Chor angehören, deren Chor durch Corona und Alter aufgehört hat, und für alle, die über die Chorproben hinaus Interesse an einem weiteren mehrstimmigen Singen haben.

Das erste Angebot musste leider wegen nur weniger Anmeldungen abgesagt werden. Doch es gibt einen neuen Versuch am Sonntag, 3. Juli um 14 Uhr in der Karl-Stimmler-Halle in Rottweil-Neufra. Judith Lang-Rutha, Dennis Heitinger und Judith Abele-Rothenhäusler haben ein interessantes Programm vorbereitet mit bekannten Liedern wie „Die Rose“ oder „Erlaube mir, feins Mädchen“ und neue Lieder. Ein weiteres Angebot des offenen Singens plant der Chorverband im Raum Tuttlingen.