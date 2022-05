Offener Sonntag in der Kunststiftung Erich Hauser

Für alle Kunstfreunde besteht am Sonntag, 29. Mai, wieder die Gelegenheit das Kunst-, Wohn- und Arbeitsareal Erich Hausers zu besuchen. Wie gewohnt ist der über 40.000 m² große Skulpturenpark mit seinem Architekturensemble und den rund 80 Plastiken des Stahlbildhauers von 11 bis 17 Uhr geöffnet. In Führungen können das Stahlhaus, die renovierte Wohnpyramide, die Werkstatthalle und die herausragende Kunstsammlung mit Werken der Zweiten Moderne besichtigt werden, teilt die Geschäftsführung mit. .

Der Eintritt in den Skulpturenpark ist frei. Führungen finden jeweils um 11.30 Uhr und 14 Uhr statt und kosten fünf Euro pro Person, Schüler und Studenten sind frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Führungen, auch in englischer oder französischer Sprache, sind auch außerhalb der offenen Sonntage auf Anfrage unter info@erichhauser.de oder Telefon 0741 / 28 00 18 30 möglich.

Die Kirchenführungen in St. Maria in Schramberg zur sakralen Bildhauerkunst von Erich Hauser, die traditionell im Anschluss an die offenen Sonntage der Kunststiftung ab 17 Uhr stattfinden, werden in diesem Jahr erst ab dem Monat Juni angeboten. Sonderführungen durch St. Maria in Schramberg sind ab Mitte Mai – nach Beendigung der Renovierungsarbeiten in der Kirche – buchbar unter info@schramberg.de oder unter der Telefonnummer 07422 / 2 92 15.