Offener Büchermarkt: Immer samstags im Bahnhof

Wohin mit all den Büchern? Monatelang haben die „Omas und Opas für eine enkeltaugliche Zukunft“ in der Tuttlinger Innenstadt gespendete Bücher für den guten Zweck verkauft. Der Erlös ging jeweils an Klima- und Umweltprojekte. Ende Juli schloss der Oma-Opa-Laden, zuviele Bücher erwiesen sich als Ladenhüter. Nun haben sie eine neue Heimat gefunden, und zwar bei einem anderen Buchprojekt.

Das wiederum gibt es seit fünf Jahren in der Tuttlinger Bahnhofshalle. An einem Rondell stehen Bücher für Reisende und Passanten zum Mitnehmen bereit, auch gelesene Bücher dürfen dort abgelegt werden. Das funktioniere hervorragend, heißt es von Kukav, dem Tuttlinger Kulturkastenverein, der das Projekt initiiert hat. „Wir haben ein Lager mit zeitweise über 1000 gebrauchten Büchern und füllen damit immer wieder das Regal nach“, teilt der Verein im Newsletter mit. „Aber auch die Tuttlinger stellen immer wieder Bücher ein.“ Chaos gibt es selten. Oft fänden sich Menschen, die mal schnell sortieren und alles richten. „Viele anonyme Helfer machten das Bücherregal zu einer kleinen Erfolgsgeschichte“, finden die Kukav-Vertreter.

Nun werden auch die Bücher-Restbestände der Oma-Opa-Gruppe im Bahnhof aufgenommen. Zudem gibt es für Lesefreunde ein zusätzliches Angebot: Jeden Samstagvormittag öffnet Kukav das Abteil von 10 bis 13 Uhr. Es können Bücher gebracht und mitgenommen werden. Bei Kaffee oder kalten Getränken kann auch in Ruhe gestöbert werden.