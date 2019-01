Obmann Popovic: „Wir brauchen dringend Schiedsrichter“

Die Fußball-Schiedsrichtergruppe Tuttlingen will Ende Januar im Sportheim in Gosheim einen Neulingskurs starten. Das Ziel ist es, für die im März in allen Spielklassen beginnende Rückrunde, alle Verbandsrundenspiele sowohl bei der Jugend als auch bei den Aktiven mit geprüften Unparteiischen besetzen zu können.

Bisher sieht es allerdings nicht danach aus, dass das Vorhaben klappen könnte. Nach der guten Veranstaltung über die Möglichkeiten des Kinder-Schiedsrichters, die auch in einer großen Verbandszeitschrift entsprechende Resonanz erhalten hat und gewürdigt wurde, hätte sich Bezirksschiedsrichter-Obmann Nenad Popovic (Trossingen) für den geplanten Auftakt am vergangenen Montag einen besseren Start gewünscht. Popovic: „Wir brauchen dringend Schiedsrichter.“

Statt der erhofften Zahl von 20 Interesssenten haben sich für einen Neulingskurs in Gosheim gerade einmal acht Interessenten gemeldet und sind ins Gosheimer Sportheim gekommen. Die Mindest-Teilnehmerzahl für einen Neulingskurs ist aber zwölf. Das hat die Verantwortlichen in der Schiedsrichtergruppe dazu veranlasst, den Meldetermin nochmals nach hinten zu verschieben. Neuer letzter Meldetermin ist jetzt Samstag, 26. Januar, beim stellvertretenden Obmann Christian Hafner (Böttingen), Handy 0160 5541 465.

Mit diesem Neulingskurs will die Gruppe die Vereine im Kreis Tuttlingen auch in die Pflicht nehmen, dass sie in ihren Reihen für genügend Schiedsrichter sorgen.

Nach sieben Pflichtstunden in Theorie, davon am Samstag, 2. Februar, eine Doppeleinheit, soll am 19. Februar bereits die Schiedsrichter-Prüfung (schriftlich) und die körperliche Leistungsprüfung abgelegt werden. Erster Schulungsabend ist Dienstag, 29. Januar, um 18.30 Uhr.