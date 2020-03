Oberbürgermeister rechtfertigt Veranstaltungsverbot

Um die Ausbreitung des Corona-Virus SARS CoV 2 zu verlangsamen, hat Oberbürgermeister Michael Beck am Donnerstag für die kommenden sechs Wochen ein Verbot für Veranstaltungen ab 200 Personen in Tuttlingen ausgeprochen. Redakteurin Sabine Krauss hat nachgefragt.

Herr Beck, ab welcher Personengröße werden Veranstaltungen verboten und für welchen Zeitraum?

Die Regel gilt – Stand heute – für Veranstaltungen mit 200 und mehr Personen und gilt zunächst bis zum 30. April.

Warum reagiert die Stadt Tuttlingen so rigoros, obwohl die offizielle Vorgabe derzeit bei Veranstaltungen ab 1000 Personen liegt und es im Kreis Tuttlingen nach wie vor keinen bestätigten Corona-Fall gibt?

So rigoros ist das gar nicht – es deckt sich komplett mit den Empfehlungen des Landkreises. Und wenn Sie die Entwicklung landauf landab beobachten, lesen Sie stündlich von weiteren und teils drastischeren Maßnahmen. Die Tatsache, dass wir bis jetzt keinen bestätigten Fall im Landkreis haben, heißt zum einen nicht, dass es keinen gibt. Zum anderen kann sich dies auch stündlich ändern – dass wir eine Insel der Seligen bleiben, kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem aber geht es darum, die weitere Ausbreitung zu vermeiden. Und da ist es das Gebot der Stunde, so viele Übertragungsmöglichkeiten wie möglich auszuschließen.

Schürt man damit nicht Panik bei der Bevölkerung?

Nein. Und ich bin sicher, dass jeder, der die Entwicklung auch nur halbwegs verfolgt, Verständnis haben wird. Wir können ja derzeit beobachten, wie sich die Lage in Italien und Frankreich entwickelt. Und für mich kann die Konsequenz daraus nur heißen, dass wir schon zu einem möglichst frühen Zeitpunkt deutliche und wirksame Maßnahmen beschließen und die Bürger offen und umfassend darüber informieren.

Wir dürfen dabei auch nicht vor Schritten zurückschrecken, die weh tun. Die Absage von „Jugend musiziert“ ist auch mir alles andere als leicht gefallen. Aber mir geht es hier auch um die Solidarität mit alten und kranken Menschen: Junge und Gesunde überstehen so eine Infektion ja meist ohne größere Blessuren. Aber im Interesse derer, die ernsthaft bedroht sind, müssen wir alles tun, um die Ausbreitung zu bremsen.

Wie geht die Stadt Tuttlingen mit Veranstaltungen privater Organisatoren und Vereine um? Werden Verbote ausgesprochen?

Selbstverständlich – die Verfügung gilt für alle Veranstaltungen, egal, wer sie organsiert.

Wie sieht das für Sportveranstaltungen aus?

Die Regeln sind überall die gleichen – egal ob kulturell, gesellschaftlich oder sportlich.

Wie sind die längeren Planungen wenn man an Veranstaltungen wie run&fun oder auch den Honberg-Sommer denkt, hinter denen – vor allem letzterer – ein hoher logistischer Aufwand steckt?

Bis jetzt gilt die Verfügung bis zum 30. April. Wenn man bedenkt, wie schnell sich die Dinge in den letzten Tagen gewandelt haben, kann ich beim besten Willen noch nichts über diesen Zeitraum sagen.

Ab welchem Fall würden Schulen und Kindergärten geschlossen werden?

Derzeit ist es – auch nach Einschätzung des Gesundheitsamtes - noch nicht erforderlich, Kindergärten und Schulen zu schließen. Aber auch hier beobachten wir die Lage genau, so dass wir bei Bedarf schnell reagieren können.

Gibt es generell eine Art Notfallplan?

Es gibt Notfallpläne, aber diese müssen ständig angepasst werden. Die Entwicklung ist rasend, und auch die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts werden ja ständig überarbeitet. Hier müssen wir sehr flexibel reagieren. Der Krisenstab tagt bei uns derzeit mehrfach täglich.

Laufen im Rathaus nun die Telefone heiß, weil Veranstalter nachfragen?

Telefon, Mail, WhatsApp, Facebook – die Anfragen erreichen uns gerade auf allen Wegen.

Wie ist die Vernetzung unter den Behörden?

Mit dem Landratsamt und dem Gesundheitsamt stehen wir in engem Kontakt. Mit Landrat Bär tausche ich mich persönlich aus – was die einzelnen Gemeinden betrifft, ist letztlich jede selbst verantwortlich. Und es liegt natürlich auch im Ermessen jedes Einzelnen, welche Veranstaltung er noch besucht oder welchem Risiko er sich noch aussetzt. Ganz aus der Eigenverantwortung können wir die Menschen nicht entlassen.

Welche Vorsichtmaßnahmen werden bei der Stadtverwaltung selbst getroffen? Richten Sie Home-Offices ein?

Auch bei uns gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach Reisen in Risikogebiete oder nach möglichen Corona-Symptomen erst einmal von der Arbeit freigestellt sind. Ganze Abteilungen sperren mussten wir aber noch nicht. Um dem vorzubeugen, habe ich angeordnet, dass in einigen Bereichen ein Teil der Mitarbeiter ab sofort zu Hause bleibt oder zu Hause arbeitet, damit wir im Falle einer Infektion noch eine Reserve an gesunden Mitarbeitern haben. Außerdem werden mehrere Bereiche – zum Beispiel das Bürgerbüro – auch räumlich verteilt, so dass verschiedene kleine Teams ohne direkten Kontakt zueinander arbeiten werden.

Machen Sie persönlich etwas, um sich zu schützen?

Als Oberbürgermeister habe ich zwangsläufig viel Kontakt mit Menschen. Aber auch ich sage Termine ab, die nicht zwingend sein müssen. Und Desinfektionsmittel habe ich seit jeher immer am Waschbecken und in der Tasche.