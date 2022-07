Ob Reise oder Besuch im Krankenhaus: Dafür braucht es jetzt einen Corona-Test

Wofür braucht es noch einen Corona-Test? Und wer zahlt den? Viele haben den Überblick verloren, was derzeit gilt. Fakt ist: Wer zum Beispiel einen Besuch im Kreiskrankenhaus Tuttlingen machen will, braucht einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Aufpassen sollten auch Urlauber, die zum Beispiel nach Frankreich wollen und nicht geimpft sind. Nur: Wo kann man sich überhaupt noch testen lassen? Und geht das auch abends und Sonntagen?

Frankreich ist die Ausnahme

Die Großen Ferien starten am Donnerstag, viele Familien sind schon am Packen. Denn nach den zwei Corona-Jahren mit vielen Einschränkungen gibt es diesen Sommer nur noch sehr wenige Urlaubsländer in Europa, die einen Corona-Schnelltest bei der Einreise verlangen. Auch nicht von Ungeimpften. Frankreich macht da eine Ausnahme (Stand 25. Juli).

Für Ungeimpfte verlangt Frankreich einen negativen Schnelltest. Das gilt auch für die Fähre nach Korsika. (Foto: dpa-tmn/Florian Sanktjohanser)

Wer nicht geimpft ist, braucht einen negativen PCR-Test (maximal 72 Stunden) oder einen Antigen-Schnelltest (maximal 48 Stunden). Ohne einen solchen Nachweis kommt man auch nicht auf die Fähre nach Korsika.

Etliche Testzentren im Kreis

Im Kreis Tuttlingen gibt es laut Landratsamt derzeit noch 30 Teststationen. Man sollte sich also vor Reisebeginn informieren, wo man sich testen lassen kann, denn das Zeitfenster 48 Stunden gilt. Gleiches gilt für Menschen, die einen Besuch im Krankenhaus machen wollen. Es ist Sonntag. Welche Teststationen haben offen (siehe Überblick) ?

Besucher brauchen Nachweis für kostenlosen Test

In diesem Fall entfällt die Gebühr von drei Euro, die seit 1. Juli als Kostenbeteiligung gilt. Doch es braucht einen Nachweis, dass man ins Krankenhaus möchte. Dieses Formular erhalten Besucher am Empfang des Klinikums in Tuttlingen. Das Formular muss vorab am Empfang abgeholt und zur Teststelle mitgebracht werden.

Wer einen Patienten besuchen will, kann sich am Empfang eine Bescheinigung abholen - dann kostet der Corona-Test nichts. (Foto: arc/Matthias Jansen)

Jeder andere muss die offiziellen Schnelltests bezahlen. Weitere Ausnahmen gelten zum Beispiel für Kinder unter fünf Jahren, Schwangere, Corona-Infizierte, die den Test zur Beendigung der Quarantäne brauchen. Aber auch Personen, die jemanden in einer stationären Pflegeeinrichtung besuchen wollen, die mit einer infizierten Person im selben Haushalt leben oder gelebt haben sowie Pflegende Angehörige sowie Assistentinnen und Assistenten, die von Menschen mit Behinderungen angestellt sind .