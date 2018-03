OB Michael Beck hat Baudezernat übernommen

Die Tuttlinger Stadtverwaltung hat derzeit einen längere Vakanz: Baubürgermeister Willi Kamm fällt wegen einer schweren Erkrankung für vorerst unbestimmte Zeit aus. Dorothea Hecht hat bei Oberbürgermeister Michael Beck nachgefragt, welche Auswirkungen das auf die Arbeit im Rathaus hat.

Herr Beck, wie ist das Baudezernat derzeit organisiert?

Zunächst einmal hoffen wir alle, dass Willi Kamm möglichst bald wieder gesund wird. Auch auf diesem Wege möchte ich ihm alles Gute wünschen. Das ändert aber nichts daran, dass auch während seiner Abwesenheit der alltägliche Betrieb gesichert sein muss. Aus diesem Grund leite ich seit Beginn von Willi Kamms Krankheit das Baudezernat selber. Unterstützt werde ich dabei von Michael Herre, dem Fachbereichsleiter Planung und Bauservice sowie meinem Referat, das zusammen mit dem Vorzimmer des Baudezernats die verschiedenen Prozesse steuert. Außerdem habe ich verfügt, dass der Bauhof zu einer eigenständigen Stabsstelle wird. Das vereinfacht manche Abläufe bei dieser für den Bürger sehr wichtigen Einrichtung.

Mit der Gymnasiensanierung steckt die Stadt mitten in einem Großprojekt, und das ohne Baubürgermeister – wer hat die Federführung übernommen?

Das war in der Tat eine Herausforderung – zumal auch die Stelle des zuständigen Fachbereichsleiters seit Sommer letzten Jahres unbesetzt war und sich dann auch noch die externe Projektsteuerin recht kurzfristig in die Elternzeit verabschiedet hat. Bis jetzt wurde das Projekt von Gudrun Egle, der Fachbereichsleiterin Schulen, und mir selber geleitet. Außerdem hat sich Erster Bürgermeister Emil Buschle stark eingebracht. Seit März haben wir nun mit Stefan Hermann einen erfahrenen Architekten als neuen Fachbereichsleiter. Er muss sich aber erst einmal noch einarbeiten. Aber spätestens nach dem Gemeinderatsbeschluss vom Montag bin ich zuversichtlich, dass wir bei diesem Projekt jetzt durchstarten können.

Wird das Baudezernat während der Vakanz personell aufgestockt?

Eine politische Führungsfunktion wie des eines Baubürgermeisters kann man nicht durch eine befristete Vertretung ersetzen. Das kann nur intern abgefangen werden – indem ich selber viel übernehme. Auch die Mitarbeiter in meinem Bereich müssen stärker an Projekten mitarbeiten, für die sie sonst nicht direkt zuständig wären. Und dann muss man vielleicht auch das eine oder andere nicht ganz so dringende Projekt auch einmal liegen lassen. Wir dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schließlich nicht überfordern.