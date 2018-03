OB Michael Beck drängt auf Ausbau der B 523

Der dreistreifige Ausbau der B 523 dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Mit dieser Bitte hat sich OB Michael Beck jetzt an den Bundestag-Wahlkreisabgeordneten Volker Kauder (CDU) gewandt.

Erst jüngst wurde bekannt gegeben, dass bis 2023 die Ortsumfahrung Immendingen gebaut werden soll. „Für die Gemeinde Immendingen, besonders die direkten Anwohner, und auch alle Autofahrer, die sich regelmäßig durch den Ort quälen mussten, freut mich dies natürlich sehr“, so Beck an Kauder, „allerdings hoffe ich auch, dass in Anbetracht dieser Investition – und weiterer Baumaßnahmen in Rietheim-Weilheim - ein anderes Projekt nicht in Vergessenheit gerät: Der dreistreifige Ausbau der B 523.“

Dass das unübersichtliche und kurvige Teilstück zwischen Tuttlingen und der Autobahnauffahrt bei Tuningen ein Unfallschwerpunkt ist, bestreite niemand. Regelmäßig werde trotz schlechter Sicht überholt, regelmäßig komme es zu schlimmen Unfällen, leider auch immer wieder zu tödlichen. Ein dreistreifiger Ausbau, so OB Beck, würde eine risikoärmeres Überholen ermöglichen und die Situation deutlich entschärfen.

Mehrfach sei Beck zugesichert worden, dass das Thema recht kurzfristig in Angriff genommen werden könnte. Konkrete Schritte gebe es aber keine. Beck bittet daher den Wahlkreisabgeordneten, das Thema auch in Berlin im Auge zu behalten: „Für die Verkehrssicherheit in unserer Region wäre es ein großer Gewinn.“