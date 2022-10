Ob Koch, Manager oder Bürokraft: Stundenzettel sind jetzt Pflicht

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Künftig müssen alle Arbeitgeber die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter erfassen. Täglich. So das jüngste Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts. Doch was heißt das für die Firmen und Handwerksbetriebe?

Viola Bischoff, Rechtsberaterin bei der Handwerkskammer Konstanz, sagt: „Handwerksbetriebe trifft es dabei weniger, sondern viel mehr die kreativen Berufsgruppen mit Vertrauensarbeitszeit.“ Sofern noch nicht geschehen, müssten Arbeitgeber ein System zur Zeiterfassung einführen. Nur: „Wie soll das kontrolliert werden?“, fragt sie, auch mit Blick auf das Homeoffice.

Bisher ließen sich aus der Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) keine Vorgaben entnehmen. Entweder werde der „gute, alte Handzettel“ für alle eingeführt oder ein digitales Zeiterfassungssystem eingerichtet.

Nun kommt Schwung in die Sache

Zwar hatte der Europäische Gerichtshof bereits im Mai 2019 entschieden, dass Unternehmen in der EU zukünftig alle Arbeitsstunden ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufzeichnen müssen. Doch bislang wurden diese Vorgaben in Deutschland nicht per Gesetz erlassen.

Durch das BAG-Urteil kommt nun Schwung in das Thema. Klar ist: Alle Branchen, egal ob Kioskbesitzer, Köchin, Friseur, ob in Vollzeit oder Teilzeit – jeder muss seine Arbeitszeit täglich erfassen. Wie die genaue Umsetzung aussehen soll, ist aber noch unklar.

Und bei Vertrauensarbeitszeit?

Deshalb hält sich die Firma Marquardt, Rietheim-Weilheim, mit einer Reaktion zurück: „Wir können derzeit noch keine abschließende Bewertung vornehmen, welche konkreten Auswirkungen diese Entscheidung – insbesondere auf den Umgang mit Vertrauensarbeitszeitvereinbarungen – haben wird“, so Ulrich Schumacher, Leiter Unternehmenskommunikation.

Bei Aesculap geht man davon aus, dass deren bestehendes elektronisches Zeiterfassungssystem alle Anforderungen abdeckt.

Doch noch fraglich sei, welche Auswirkungen das Urteil auf das Homeoffice haben wird. Matthias Rapp, Marketingleiter von Chiron, hat einen anderen Blickwinkel darauf: „Es macht die Zeiterfassung sehr viel einfacher, da die Zeiten im Homeoffice einfach ins System gemeldet werden können.“

Das Erfassungssystem von Chiron habe bereits alle Mittel an Bord, um diese Anforderungen zu stemmen. Ein Freigabeprozess der Tools stehe allerdings noch aus, so Rapp.

Viele Handwerksbetriebe erfassen Arbeitszeit schon längst

Für viele Handwerksbetriebe der Kammer ändert sich indes nicht viel. So war das Bauhauptgewerbe schon vor dem BAG-Urteil verpflichtet, die Arbeitszeit nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz zu erfassen. Auch Minijobber fallen schon länger unter diese Pflicht.

Stundenzettel gehören auch in anderen Branchen selbstverständlich dazu, wie jene, die meist vor Ort bei den Kunden arbeiten – zum Beispiel Dachdecker, Maler und Lackierer und das Sanitär-Gewerbe.

Die Mitarbeiter fahren morgens am Betrieb los zur Arbeitsstelle und abends zum Betrieb wieder zurück. Die Fahrten gehören zur Arbeitszeit, sagt Juristin Bischoff.

Eine Pflicht zur digitalen Zeiterfassung hat der Zentralverband Deutsches Baugewerbe bislang abgewendet. Zwar seien einige Betriebe schon umgestiegen und verwendeten Apps, doch für kleinere Betriebe würde das eine hohe Investition in mobile Geräte bedeuten. Üblich seien nach wie vor papierene Stundenzettel. Laut Viola Bischoff ist momentan noch nicht klar, ob das BAG dazu Aussagen getroffen hat.

Stempeluhr ist obligatorisch

Wer das Unternehmen betritt, bedient grundsätzlich die Stempeluhr, und wer mobil von zu Hause aus arbeitet, erfasst die Arbeitszeiten per System digital: So ist es beim Tuttlinger Medizintechnik-Unternehmen Karl Storz geregelt. „Dieses Zusammenspiel funktioniert schon seit längerem sehr gut und ermöglicht unseren Kolleginnen und Kollegen größtmögliche Flexibilität“, so Anja Ebert, Leiterin des Bereichs Kommunikation.

Aktuell stimmt sich das Unternehmen mit seiner Rechtsabteilung ab, ob es noch weitere Anpassungen zu treffen gebe. Das, was die Teams leisten, solle auch honoriert werden. Genauso wichtig sei es, „dass sie ihr Arbeits- und Privatleben bestmöglich miteinander vereinen können“, stellt Ebert fest.

Doch Viola Bischoff weiß, dass es auch schwarze Schafe gibt. Der Gastronom, der die Vorbereitung des Service-Teams nicht als Arbeitszeit anerkennt. Der Bäcker, der nur die Ladenöffnungszeiten bezahlt, nicht aber die Vor- und Nacharbeiten. Mehr und mehr würden die Rechte der Arbeitnehmer gestärkt. Neuerdings auch durch die Neuerungen des Nachweisgesetzes dadurch, dass die Ruhepausen und Ruhezeiten schriftlich dem Arbeitnehmer mitgeteilt werden müssen.

Mit Homeoffice bereits kalkuliert

Auch bei Henke-Sass, Wolf wird die Arbeitszeit bereits seit vielen Jahren mit wenigen Ausnahmen erfasst. „Wir haben ein digitales Zeiterfassungssystem, mit dem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Zeitkonten überprüfen können, aber auch Homeoffice-Zeiten erfassen oder Urlaubsanträge stellen können“, erklärt Kevin Rodgers, Pressesprecher des Unternehmens.

Auswirkungen auf das Homeoffice habe das BAG-Urteil nicht. „Bei Henke-Sass, Wolf gehört das Homeoffice seit der Pandemie zum Alltag, und wir haben damit im Großen und Ganzen sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt er. Der genaue Umfang wird mit dem direkten Vorgesetzten individuell vereinbart, „zwei bis drei Tage in der Woche sind jedoch keine Seltenheit“, ergänzt Rodgers.

Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg wartet Justiziar Wolf-Dieter Bauer auf die schriftliche Begründung des Arbeitszeiten-Urteils. „Zwei, drei Monate kann das bei höchsten Bundesgerichten dauern“, meint er. Dann erst herrsche Klarheit, meint er. Die Mitgliedsbetriebe sehen dem gelassen entgegen - Nachfragen gebe es momentan so gut wie keine dazu.