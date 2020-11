OB Beck Gemeinderäte senden Videobotschaft an Tuttlinger: „Bleiben Sie zu Hause“

„Es liegt an jedem von uns, ob wir die Pandemie in den Griff bekommen“: Mit einer Videobotschaft wenden sich Oberbürgermeister Michael Beck und die Sprecher der Gemeinderatsfraktionen an die Bevölkerung.

Mittlerweile gehören Tuttlingen und der Landkreis zu den Regionen mit den höchsten Infektionsraten in Baden-Württemberg. Unabhängig von den aktuellen Diskussionen in Berlin oder den jeweiligen Landesverordungen: „Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie seien Eigenverantwortung und Solidarität wichtig“ – so die Aussage von OB Michael Beck und den Tuttlinger Stadträten.

Gemeinsamer Appell an die Bevölkerung: Herbert Spägele (FDP), Joachim Klüppel (CDU), Michael Meihack (FW), Hellmut Dinkelaker (SPD), OB Michael Beck und Ulrike Martin (LBU). (Foto: Stadtverwaltung)

Per Videobotschaft wenden sich daher Beck sowie die Fraktionssprecher Joachim Klüppel (CDU), Ulrike Martin (LBU), Hellmut Dinkelaker (SPD), Michael Meihack (FW) und Herbert Spägele (FDP) an die Öffentlichkeit. „Es war uns wichtig, zusammen aufzutreten und so zu unterstreichen, dass alle Fraktionen gemeinsam für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemie stehen und auf Einsicht und Eigenverantwortung der Bevölkerung setzen“, so Beck.

„Wir müssen den Anstieg der Infektionen brechen, wir müssen die Kurve wieder abflachen. So, wie es uns im Frühjahr schon einmal gelungen ist“, heißt es in der Botschaft. Denn die Maßnahmen des Bundes und der Länder könnten nur Erfolg haben, wenn alle mitziehen: „Es liegt an jedem von uns, an jedem Einzelnen, ob wir diese Pandemie in den Griff bekommen. Oder ob auf den zweiten Lockdown möglicherweise weitere folgen werden – mit allen verheerenden Nebenwirkungen“, so der Appell. Die Videobotschaft schließt mit einer Bitte: „Bleiben Sie wenn möglich zu Hause. Schränken Sie Ihre Kontakte auf ein Minimum ein. Verzichten Sie auf Feiern und Partys. Halten Sie Abstand, tragen Sie Maske. Gemeinsam können wir es schaffen. Und zwar nur gemeinsam. Also: Bleiben Sie gesund!“

Abrufbar ist der vollständige Clip über die städtische Website www.tuttlingen.de sowie die städtischen Seiten bei Youtube, Instagram und Facebook.