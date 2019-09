OB Beck erwärmt sich für mehr Blumen und Toiletten

Nach den Hinweisen von SPD-Stadtrat Dieter Müller auf gefährliche und unschöne Stellen im Stadtgebiet antwortet ihm Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck mit einem Schreiben, das er auch an unsere Zeitung richtete: „Ich habe Ihre Anregungen von verschiedenen Fachleuten im Rathaus prüfen lassen“, so der OB an Müller.

Am Beispiel der Treppe in der Neuhauser Straße 63/65, die in die Zeppelinstraße führt, betonte der OB, dass die Anwohner von der Stadt aufgefordert worden seien, Gestrüpp zu entfernen: „Selbstverständlich steht die Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Vordergrund“, so Beck. Dieter Müller hatte angemerkt, dass die Treppe nicht nur stark verschmutzt, sondern auch gefährlich zu begehen sei: schräge Stufen, teilweise bröselig und in Auflösung begriffen.

Der Oberbürgermeister erwiderte, dass der allgemein schlechte Zustand der Treppenanlage bekannt sei. Allerdings würde die Treppe turnusgemäß geprüft und eine sogenannte „Sichtprüfung“ gemacht. Sollten relevante Mängel der Verkehrssicherheit vorliegen, würden diese sofort beseitigt. Da die Treppe steil und die Stufen hoch seien, sei es von jeher schwierig gewesen, die Anlage zu nutzen, so der OB.

Der Stadtrat hatte zudem angeregt, einen Toilettenwagen für das Kulturprogramm im Kleinen Zelt bei Buchhändler Manz im Rahmen der Reihe „Sommer im Park“ zur Verfügung zu stellen: „An dieser Stelle sollte sich die Stadt etwas überlegen“, forderte er. Der Gang zur Anlage am Donauspitz sei arg weit.

Ein solcher Toilettenwagen ist sicherlich wünschenswert, entgegnete Beck, da die Veranstaltung eine gewisse Dauer hat und es ein gastronomisches Angebot gebe. Er rechnet für eine Woche mit Kosten von rund 2000 Euro: für Reinigung, Genehmigung, Anschluss und Wasser/Abwasser für einen kleinen, behindertengerechten Toilettenwagen.

Da die Veranstaltung für den Besucher kostenfrei bleiben solle, könnte ein WC-Angebot lediglich durch eine Erhöhung des städtischen Veranstaltungsbudgets gestemmt werden. Und da sieht der Ob durchaus Chancen: Das Sommer-im-Park-Budget sei 2015 beschlossen worden. „Da kann man nach vier Jahren durchaus nachsteuern.“ Er will im Oktober eine Vorlage zu „Sommer im Park“ in den Gemeinderat bringen, in der die Verwaltung eine Erhöhung des Budgets (aktuell 13 500 Euro pro Jahr), um 3000 Euro jährlich beantragt – davon 2000 Euro für eine Toilettenanlage für „Sommer im Zelt“.

Und nun zu den Blumen: Müller hatte bemängelt, dass eine Bepflanzung am Bürgerpark dürftig bis gar nicht vorhanden sei. Gleiches gelte für das Gelände der ehemaligen kleinen Gartenschau im Umläufle. „Große Grünflächen und von Blumenwiesen keine Spur.“

Beck ging darauf ein: „Auch ich habe große Freude und Interesse an Blumen und Artenvielfalt in unseren städtischen Grünanlagen.“ Deshalb habe er die Abteilung Grünplanung gebeten, für mehr Blumenvielfalt am IFC und Donaupark zusätzliche Mittel im Haushalt anzumelden. Dort könnten Teile der sonnigen Rasenfläche in Sommerblumenbeete umgewandelt werden. Bei einer Beetgröße von rund 20 Quadratmetern entstünden dadurch jährliche Mehrkosten von rund 2000 Euro.

„Wenn wir im Bürgerpark die Besucher mit einem Sommerblumenbeet am IFC begrüßen, dann ist schon viel gewonnen“, findet Müller, der sich bedankt, dass Verbesserungen ins Auge gefasst werden. Auch bei der Treppe, die die Stadt im Fokus habe, um deren Nutzung auch weiterhin zu ermöglichen.