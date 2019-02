Nur keine Angst vor klassischer Musik

Wie klingt eigentlich eine Giraffe? Da ist selbst Joseph Haydn, der berühmte Komponist, ratlos. Überhaupt: Wie kommt ein Komponist auf seine Ideen? Die Antwort liefert das Kinderkonzert „Papa Haydns kleine Tierschau“, das am Montag, 25. Februar, um 9.30 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen zu erleben ist. Die Aufführung richtet sich vor allem an Schulklassen und Kindergartengruppen.

Klassik für Kinder von drei bis neun Jahren bietet dieses Konzert für kleine Ohren mit Musik von Joseph Haydn, arrangiert für Bläserquintette von Ulf-Guido Schäfer. Die Aufführung bietet Spaß und tolle Unterhaltung für Kinder und ist ein „Haydn-Spaß“ für kleine Ohren – aber auch für Eltern und Großeltern. Papa Haydn will Kindern (oder Erwachsenen?!) die Angst vor klassischer Musik nehmen und diese einmal anders präsentieren: verspielt, mit viel Witz und Spaß!

Joseph Haydn, der heute einfach nur „Papa Haydn“ heißt, ist ziemlich ratlos. Einen Bären hat er ja schon in Orchesternoten gefasst, auch „Die Henne“ oder „Die Lerche“, aber den riesigen Langhals? Ausgerechnet „Die Giraffe“ soll sein neuestes Werk heißen. So hat es die mächtige Kaiserin bestimmt, und nun ist guter Rat teuer.

Von der frechen Schlossmaus Louise, die ihm ständig die neu beschriebenen Notenblätter anknabbert, ist wohl nicht viel Hilfe zu erwarten. Stattdessen braucht es die Hilfe der Kinder in der Stadthalle, die zur Vorstellung von „Papa Haydns kleiner Tierschau“ kommen und mit Papa Haydn alias Jörg Schade über dessen riesige Mausefalle staunen und über das, was das Bläserquintett an „tierischer Klassik“ auf der Bühne fabriziert. Mit ihrer Hilfe findet Haydn auch die richtigen Töne.