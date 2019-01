NTW strebt achten Sieg in Folge an

Die Handball-Frauen der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen empfangen am Freitag um 20.15 Uhr in der Tuttlinger Ludwig-Uhland-Sporthalle die HSG Hossingen-Meßstetten.

Das Hinspiel hat die HSG NTW im Oktober 18:21 verloren. Danach folgten drei sieglose Spiele und seitdem gelang dem Team von HSG-Trainerin Zeljana Pfeffer eine Serie von sieben Siegen am Stück.

Währenddessen war und ist die Personalsituation nicht optimal. Gegen Albstadt (34:29) trat NTW erneut nur mit zehn Spielerinnen an. „Personell ist es weiterhin ähnlich. Wir haben ein, zwei Spielerinnen, die uns regelmäßig aushelfen. Der Kern bleibt“, sagt Pfeffer vor dem Spiel. Auch gegen Albstadt sah sie viel positives und war überrascht: „Wir kämpfen mit diesem Kader. Es hat wunderbar funktioniert, die Mannschaft zeigt Charakter.“

Mit dem Bezirksrivalen Hossingen-Meßstetten reist ein Team in die Donaustadt, das etwa gleichstark eingeschätzt werden kann. Mit 18:6 Punkten liegt der Gegner auf Rang vier, die HSG NTW arbeitete sich in den vergangenen Wochen auf Platz zwei vor (19:7). Nun will man den Heimvorteil für den achten Erfolg in Serie nutzen, aber die Trainerin weiß auch: „Hossingen-Meßstetten ist ein anderes Kaliber als Albstadt.“