NTW II und Fridingen/Mühlheim II kämpfen um Punkte im Abstiegskampf

Meister HSG Baar geht in der Handball-Bezirksliga Frauen als Favorit in sein Heimspiel gegen die HSG Neckartal. Einen Heimsieg wird auch vom Tabellenzweiten TG Schwenningen gegen Spaichingen erwartet. Offen ist das Kellerduell zwischen Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II und Fridingen/Mühlheim II, während der Letzte Ostdorf/Geislingen nur als Außenseiter in sein Heimspiel gegen den Tabellendritten Dunningen geht.

Bezirksliga Frauen

HSG Baar – HSG Neckartal (Freitag, 20.30 Uhr; Solweghalle in Trossingen). Nachdem Meister HSG Baar am vergangenen Wochenende die erste Niederlage kassiert hat, will sich die Mannschaft vor eigenem Publikum nun keine Blöße geben. Doch die Gäste werden sich nicht kampflos in ihr Schicksal ergeben, denn sie stehen auf dem vorletzten Platz und brauchen die Punkte ganz dringend im Abstiegskampf.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – HSG Fridingen/Mühlheim II (Samstag, 16.15 Uhr; Eltahalle in Wurmlingen). Aus den vergangenen vier Spielen holten die Gastgeberinnen sechs Punkte und machten somit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Mit dem Heimvorteil im Rücken will sich die HSG NTW für die Hinspielniederlage revanchieren und endgültig in Sicherheit bringen. Die Gäste haben nur einen Punkt weniger auf dem Konto und so ist Abstiegskampf pur zu erwarten.

TG Schwenningen – TV Spaichingen (Samstag, 18 Uhr; Deutenberghalle 1). Die Schwenningerinnen haben ihren zweiten Platz sicher. Nach dem Sieg im Hinspiel spricht hier alles für die Heimmannschaft.

HK Ostdorf/Geislingen – TSV Dunningen (Samstag, 18.15 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Im Hinspiel konnte sich der Tabellenletzte Ostdorf/Geislingen durchsetzen. Doch dieses Mal will der Tabellendritte Dunningen den Spieß umdrehen und seine Position festigen. Die HK braucht die Punkte aber ganz dringend, um die rote Laterne abzugeben.

Bezirksklasse Frauen

Offen ist das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten Hossingen-Meßstetten II und Spitzenreiter Onstmettingen. Auch zwischen Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III und Fridingen/Mühlheim III gibt es keinen erkennbaren Favoriten.

HSG Hossingen-Meßstetten II – TV Onstmettingen (Samstag, 17.45 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Am vergangenen Wochenende konnte Onstmettingen das Hinspiel 20:18 für sich entscheiden. Der Zweite Hossingen-Meßstetten III muss daher sein Heimspiel mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen und muss im letzten Spiel noch auf die Hilfe von Fridingen/Mühlheim III hoffen, um am Ende vorne zu sein. Den Gästen reicht bereits ein Punkt zur Meisterschaft.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III – HSG Fridingen/Mühlheim III (Samstag, 18 Uhr; Eltahalle in Wurmlingen). In diesem Spiel geht es nur noch um die Platzierung. Vor eigenem Publikum will sich NTW III für die deutliche Hinspielniederlage revanchieren.

Kreisliga A Frauen

Nach dem Sieg im Hinspiel kann man von der dritten Mannschaft der HSG Rottweil auch einen Heimerfolg gegen den Vorletzten VfH Schwenningen erwarten. Offen ist die Begegnung zwischen Frittlingen-Neufra und der Reserve der HSG Neckartal. - Die Begegnungen im Einzelnen: HSG Rottweil III – VfH Schwenningen (Sonntag 15.10 Uhr Doppelsporthalle 2), HSG Frittlingen-Neufra – HSG Neckartal II (Sonntag, 15.20 Uhr; Leintalhalle in Frittlingen).