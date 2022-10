Nonnenburgstraße in Möhringen wird voll gesperrt

Die Nonnenburgstraße in Möhringen wird am Samstag, 29. Oktober, von 7 bis 11.45 Uhr voll gesperrt. In dieser Zeit fahren keine Busse zwischen Hechtplatz und Burg. Als Ersatz dient die Haltestelle „Hechtplatz“. Darauf weist das Landratsamt in einem Schreiben hin.

Die Fahrten 7-6003 (7.30 Uhr ab Tuttlingen, ZOB/Stadtmitte), 7-6005 (8.30 Uhr ab Tuttlingen, ZOB/Stadtmitte), 7-6007 (9.30 Uhr ab Tuttlingen, ZOB/Stadtmitte) und 7-6009 (10.30 Uhr ab Tuttlingen, ZOB/Stadtmitte) enden an der Haltestelle „Möhringen, Hechtplatz“.

Die Fahrten 7-6006 (normalerweise 7.57 Uhr ab Möhringen, Burg), 7-6008 (normalerweise 8.57 Uhr ab Möhringen, Burg), 7-6010 (normalerweise 9.57 Uhr ab Möhringen, Burg) und 7-6012 (normalerweise 10.57 Uhr ab Möhringen, Burg) beginnen an der Haltestelle „Möhringen, Hechtplatz“.