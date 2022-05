Noch wenige Karten für Beyond The Black

Die Veranstalter versprechen einen rockigen Startschuss: Beyond The Black eröffnen den 26. Tuttlinger Honberg-Sommer am 8. Juli. Und wie die Festivalleitung meldet, werden auch hier die Karten knapp, nachdem die Konzerte von Nico Santos, Chris de Burgh, Matthias Reim und The Hooters bereits ausverkauft sind. Für das Eröffnungskonzert mit der deutschen Symphonic Metal Band Beyond The Black am Freitag, 8. Juli, biegt der Vorverkauf jetzt ebenfalls auf die Zielgerade, heißt es. Noch seien allerdings Tickets für das Konzert, das um 20 Uhr beginnt, im vergünstigten Vorverkauf zu haben.

Die Band wurde 2014 in Mannheim gegründet und erreichte nicht zuletzt ihrer Sängerin, der gebürtigen Saarländerin Jennifer Haben, in der Szene großen Bekanntheitsgrad. Auch deswegen, weil Jennifer Haben 2019 neben Künstlern wie Álvaro Soler, Milow, Wincent Weiss oder Michael Patrick Kelly an der sechsten Staffel der TV-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ teilnahm. Auf ihrem Konzert präsentieren Beyond The Black auch Songs ihres aktuellen Albums „Hørizøns“ (2020), das in Deutschland auf Platz 3 der Charts einstieg.

Tickets gibt es noch im vergünstigten Vorverkauf bei der Ticketbox in Tuttlingen, online unter www.honbergsommer.de, per Telefon-Hotline unter 07461 / 91 09 96 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Sie kosten 37,20 Euro inklusive Gebühren und Busshuttle.