Nistkastenaktion des BUND-Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 5. März haben zehn Kinder mit Verstärkung aus dem Landkreis im BUND-Umweltzentrum Tuttlingen gesägt, gebohrt, geschraubt, geschliffen und die von Werner Engbers vorbereiteten Bausätze in einen ausgeklügelten Nistkasten verwandelt.

Wer dachte, vier Wände mit Dach und Luke sind schnell geschraubt, staunte darüber, auf was man bei so einem Häusle alles achten soll: Die Größe und Dicke des Einfluglochs bestimmt den „Mieter“, eine fehlende Sitzstange schützt vor Fressfeinden, sägeraues Holz im Innern und am Einflugloch genügen dazu. Die herausnehmbare Vorderwand ist geschickt, damit man das Nest nach dem Ausflug der Vogel-Familie wegen Vogelfloh und Co gut reinigen kann. Jung wie Alt, jeder konnte dazulernen und Spaß hatte die Werkelei auch gemacht. Die Nistkästen haben inzwischen bestimmt einen geeigneten Platz gefunden, denn ab jetzt heißt es: „Mieter gesucht“.

In den Osterferien gibt es für Kinder von etwa fünf bis zehn Jahren schon die nächste Aktion zum Thema „Vögel“. Am Mittwoch, 20. April, können sie mit der MeisenAir zu einem „Beobachtungsflug“ starten. Nähere Informationen unter www.bund-tuttlingen.de.