Ninja Warrior in Tuttlingen - zumindest in Nachahmung des bekannten TV-Formats - organisierten Schüler des Technischen Gymnasiums an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen einen Wettkampf mit „Challenges“, die dem Original nachempfunden waren.

Sich von Ring zu Ring stürzen, mit dem Rollbrett durch eine enge Tunnelröhre fahren, über einen hohen Kasten ins Ungewisse springen, das waren nur drei der Herausforderungen, die die Schüler auf einem Parcours in der Kreissporthalle aufgebaut hatten. Geschwindigkeit, Augenmaß und Geschicklichkeit waren bei denen gefragt, die es wagten, in den Wettkampf zu starten.

Sieger waren 1. Julian Gudat, 2. Matteo Moser, 3. Florin Stier. Organisiert hatten es Schüler aus der 12. Klasse rund um das Team mit Hakim Thaqi, Rosa Pfeiffer und Anna-Lena Keller.

Hintergrund war ein Lernprojekt, das die Schüler gemeinsam mit ihrem Lehrer Stefan Schuler im Rahmen des Profilfaches Technik und Management erarbeiteten. Anhand eines konkreten Beispieles sollten die Schüler Kalkulation, Durchführung, Werbung undsoweiter durchspielen, praktisches Lernen.

Durch die Startgebühren und großzügige Spenden kamen insgesamt immerhin 300 Euro zusammen. Diese wurden dem Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Tuttlingen e.V. in Tuttlingen gespendet. Die Vorstandsvorsitzende Irmgard Rieger nahm sich die Zeit, um die Spende persönlich entgegenzunehmen und das Engagement der Schüler entsprechend zu würdigen. Sie gab den anwesenden Organisatoren auch einen Einblick in die vielfältige Arbeit des Kinderschutzbundes. So wussten die Schüler, dass „ihr“ Geld gut angelegt war.