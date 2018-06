Der Eishockey-Stürmer Nikolas Linsenmaier steht vor seinem Comeback. Der 22-jährige Freiburger, der mit einer Förderlizenz für die Wild Wings ausgestattet ist, erlitt vor sechseinhalb Wochen einen Schädelbasisbruch.

Linsenmaier steht vor der Rückkehr aufs Eis, der Angreifer wird voraussichtlich bereits am Freitag beim Spiel der Freiburger Wölfe bei den Dresdner Eislöwen in der DEL2 auflaufen. Damit wäre der gebürtige Freiburger in Rekordzeit genesen.

Linsenmaier war am 26. Oktober schwer verletzt worden. Die Tat geschah auf der Freiburger Mess’ beim sogenannten „Badischen Oktoberfest“, unweit des Eisstadions in Freiburg: Laut einer Pressemitteilung des EHC Freiburg war Linsenmaier von einem anderen Festbesucher hinterrücks niedergeschlagen worden und ging zu Boden. Der Schlag und/oder der Aufprall seien so stark gewesen, dass Niko Linsenmaier einen Schädelbasisbruch davontrug. Für die Freiburger Mannschaft war der Besuch der Freiburger Mess’ ein offizieller Termin gewesen.

Der Übergriff fand nicht im eigentlichen Festzelt, sondern auf der öffentlichen Toilette statt. Diese war 50 bis 100 Meter entfernt. Die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter sind noch nicht abgeschlossen.

Ganz Eishockey-Deutschland war damals von dem Vorfall geschockt. Auch in Schwenningen war die Betroffenheit groß, besitzt Linsenmaier doch eine Förderlizenz für die Wild Wings und hatte in der vergangenen Saison schon sieben Spiele für die Neckarstädter absolviert.

Die Heilung verlief schnell und komplikationsslos. Nach fünf Tagen konnte Linsenmaier das Krankenhaus schon verlassen. Eine Operation des Bruches war nicht vonnöten, auch hatte er keine Gehirnerschütterung erlitten. SERC-Trainer Helmut de Raaf berichtete bereits Ende Oktober, dass es durchaus vorstellbar sei, dass Linsenmaier im Dezember wieder spielen könne.

Vor zwei Wochen stieg der 1,78 Meter große und 85 Kilogramm schwere Angreifer wieder ins Training bei den Freiburgern ein. „Niko hat voll trainiert, die Ärzte haben ihm jetzt grünes Licht für einen Einsatz gegeben. Die Trainer wollen ihn aber nicht drängen. Die Entscheidung, ob er spielt oder nicht, liegt bei Niko. Er betont aber, dass es ihm gut geht“, sagte der Freiburger Journalist Hans-Joachim Kästle gegenüber unserer Zeitung.

Auf dem Eis wird Linsenmaier beim Vorletzten der DEL2 vermisst. Er war vor seiner schweren Verletzung nach 14 Spielen mit 14 Scorerpunkten (acht Tore/sechs Vorlagen) Topscorer bei den Breisgauern. (wit)