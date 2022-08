Niko Reith lobt Innovationskraft in der Region

In den zurückliegenden Wochen hat Niko Reith, der den Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen seit April 2021 als Landtagsabgeordneter der FDP/DVP-Fraktion in Stuttgart vertritt, im Rahmen seines Gesprächsformats „Lokalgespräche“ Unternehmen, Gemeinden und verschiedene Institutionen besucht.

Im Landkreis Tuttlingen besuchte er laut Pressemitteilung unter anderem die Aesculap AG, Henke, Sass, Wolf, die Binder GmbH, die KLS Martin Group sowie die Dreher GmbH. „Die Innovationskraft sowie das flexible Reagieren der Unternehmerinnen und Unternehmer auf die Herausforderungen der vergangenen Monate ist beeindruckend“, fasst Niko Reith seine Erfahrungen aus diesen Gesprächen zusammen.

Lieferengpässe von Rohstoffen und stark gestiegene Energiekosten würden den Unternehmen aktuell stark zu schaffen machen. Für die Bemühungen der Ampel-Regierung im Bund sowie die Förderbereitschaft des Landes erhalte Reith von den Unternehmern durchaus positive Resonanz.

Arbeitskräftemangel sei eine weitere Herausforderung, die sowohl die Unternehmen in ihrer täglichen Arbeit beschäftigt wie auch die Rathäuser und sozialen Institutionen im Wahlkreis. Reith wird weiter zitiert: „Hier brauchen wir ein qualifiziertes Zuwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild. Dies ist aber nur ein Baustein beim Kampf gegen den Arbeitskräftemangel.“ Zusätzlich sieht Reith wichtige Hebel in der weiteren Stärkung der Dualen Ausbildung und der internationalen Vermarktung unseres Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg.

Für die Stärkung seines Wahlkreises Tuttlingen-Donaueschingen setze sich Reith bei seiner Arbeit in Stuttgart für den weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur, bessere Angebote der uneingeschränkten Teilhabe sowie die medizinische Versorgung ein. Diese Aspekte seien zentrale Gesprächsinhalte bei seinen Besuchen in den Rathäusern und sozialen Einrichtungen gewesen, zum Beispiel bei Oberbürgermeister Michael Beck in Tuttlingen, Bürgermeister Stefan Waizenegger in Fridingen oder der Initiative AntiTAT in Tuttlingen.