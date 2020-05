Nico Santos singt 2021 auf dem Tuttlinger Honberg

Seit der Absage der Großveranstaltungen in Deutschland bis Ende August haben die Macher des Tuttlinger Honberg-Sommers alle Hände voll zu tun: Zwar wird es 2020 auf dem Honberg kein Festival geben, aber neben den vielfältigen Absprache mit Partnern, Dienstleistern und Lieferanten wegen der Absage des Events sind es vor allem die Künstlerverträge, die jetzt Arbeit machen.

„So viel wie möglich“ vom Line Up 2020 wollen Michael Baur und Berthold Honeker retten und ins nächste Jahr verschieben, teilen sie in einer Pressemitteilung mit. Fest steht schon: Das Konzert mit Nico Santos findet nun am 18. Juli 2021 statt.

„Auch wenn wir mit einer Absage seit Wochen rechnen mussten, uns war’s dann doch allen zum Heulen“, beschreibt Michael Baur den Moment, in dem klar war, dass ein Jahr Vorbereitung auf den Festivalsommer fast umsonst waren. „Im Juli wird es dann wahrscheinlich besonders schlimm, weil uns dann noch mal so richtig aufgehen wird, was fehlt. Denn für viele war der HoSo seit einem Vierteljahrhundert mit das Schönste am Sommer“, so Baur. Das treffe die Festivalfreunde, die Konzertbesucher, aber besonders die Stammgäste, das Gastroteam und die vielen Helfer. „Es wird definitiv kein Sommer wie jeder andere“, meint Programmchef Berthold Honeker. „Jetzt haben wir noch mit der Verschiebung und der Abarbeitung viel zu tun haben. Aber irgendwann kommt das große Loch.“

Der Countdown auf der Festival-Homepage steht mittlerweile wieder bei 435 Tagen – gerechnet bis zu dem Datum, das den Start in den nächstjährigen Honberg-Sommer markiert: Am 9. Juli 2021 soll die 26. Auflage des Festivals beginnen und bis 25. Juli dauern. Mit dabei sein werden dann definitiv auch Wirtz (neu am 17. Juli 2021) und die Schwarze Nacht mit Feuerschwanz & Russkaja (neu am 24. Juli 2021). An den übrigen Acts wird gearbeitet. Sobald neue Termine feststehen, werden sie von den Tuttlinger Hallen vermeldet.

Kontakt haben die Veranstalter bereits zu den Sponsoren aufgenommen. Dass sie bei der Stange bleiben, sei für das Festival auf dem Honberg besonders wichtig. Denn es steht zu befürchten, dass die Marktmacht der Großen Player der Musikbranche durch die aktuelle Krise weiter wächst und es gerade die kleinen und mittleren Festivals, „die wie unser Honberg-Sommer die musikalisch-kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft bereichern“, so Baur, nach Corona noch deutlich schwerer haben werden. Weil die Mitarbeiter der Tuttlinger Hallen fest an ein „Danach“ glauben, sagen sie die Konzerte und Veranstaltungen des Honberg-Sommers nicht einfach ab, sondern versuchen in den nächsten Tagen und Wochen, so viele Programmpunkte wie möglich ins kommende Jahr zu verschieben. Baur: „Wir hoffen, dass die Fans, deren Karten ihre Gültigkeit behalten, da mitgehen.“ Baur und Honeker betonen im Übrigen, dass sie Verständnis für alle Maßnahmen haben, die effektiv zur Eindämmung des Corona-Virus „und damit auch zum Schutz unserer Besucher“ beitragen.

Derweil öffnen die Tuttlinger Hallen ihre Kartenvorverkaufsstelle, die Ticketbox in der Königstraße 13 (gegenüber vom runden Eck), die seit Mitte März geschlossen war, wieder: am Montag, 4. Mai, allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten (siehe Kasten). Wichtig für Inhaber von Eintrittskarten des Honberg-Sommers: Wenn Veranstaltung verschoben werden, behalten die Karten für den neuen Termin ihre volle Gültigkeit. Ticketinhaber brauchen also nichts zu unternehmen.