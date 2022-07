Nico Santos im Interview: „Wenn ich ein Lebensmittel wäre, wäre ich...Gin Tonic“

Das lange Warten hat ein Ende. Nachdem das Konzert von Singer Songwriter bereits 2020 ausverkauft war, hat er nun zwei Jahre später seinen Auftritt auf dem Honberg nachgeholt.

Janika Mägerle vom Honbergsommer hat mit ihm gesprochen und ihn acht Sätze vervollständigen lassen. Was herauskam? Viele Antworten, die überrascht haben. Das etwas andere Interview:

In den letzten drei Jahren habe ich gelernt, dass...

...Tuttlingen sehr sehr schön ist und dass ich Tuttlingen sehr vermisst habe (grinst). Also wenn ich etwas gelernt habe, dann vor allem, wie wichtig Konzerte für mich sind und wie sehr ich Konzerte und das Publikum vermisst habe. Auch, wie gut Normalität tut und wie schön es ist, so einen freien Sommer zu haben.

Das beste Konzert auf dem ich jemals war...

Ich habe Ed Sheeran vor fast zehn Jahren gesehen. Da war er noch ganz ganz klein - das habe ich geliebt. Aber meine beiden aboluten Favorite-Konzerte waren Elton John und Bruno Mars.

Wenn ich ein Lebensmittel wäre, wäre ich...

...jetzt nicht mehr Nutella, was ich vor einigen Jahren gesagt hätte. Ich habe mittlerweile auch eine riesen Nutella-Sammlung zuhause, weil ich von allen immer Nutella geschenkt bekomme – neulich sogar ein Fünf-Kilo-Glas. Ich hab keine Ahnung, wann und vor allem wie ich das alles essen soll (lacht). Mittlerweile wäre ich Gin Tonic. Weil das mein jetziges Sommer-Ich gut beschreibt.

„The Voice of Germany“ war für mich...

eine unglaublich geile Reise - Als Juror und auch als Fan. Weil ich so unfassbar tolle Künstler und Singer Songwriter kennengelernt habe. Man kann so viel von den anderen lernen und es ist Wahnsinn, wie viele unfassbare Talente wir in Deutschland haben.

An der Zeit auf Tour liebe ich am meisten...

Ich glaube, die Stunden vor dem Konzert. Man kommt an, es hat schönes Wetter, die Crew sitzt zusammen, es riecht nach Essen. Letzte Woche waren wir in der Nähe von Weinbergen und haben eine „Funzelfahrt“ gemacht. Man fährt quasi durch die Weinberge und trinkt Wein. Einfach die ganzen Erfahrungen, die typisch für die jeweilige Stadt sind, in der wir auftreten, sind toll.

Heute Abend freue ich mich besonders auf...

Vor allem auf das Publikum. Das ist aber immer so. So viel hängt von der Stimmung des Publikums ab. Man kommt raus und ahnt schon, wie das Konzert wird. In der tollen Location weiß ich aber jetzt schon, dass es ein super Abend wird.