Nichte schildert Drazen D. als „lieben Onkel“

Drazen D., der am 14. September 2017 drei Menschen erschossen haben soll, darunter seinen sechsjährigen Sohn, ist ein Mann mit zwei unterschiedlichen Gesichtern. Das hat der zwölfte Prozesstag am Montag vor dem Landgericht Rottweil deutlich gemacht.

Mehr als acht Stunden lang versuchte die 1. Schwurgerichtskammer weitere Einzelheiten des Dreifachmordes aufzuklären. Sie nimmt es auch deshalb sehr genau, um keine Gründe für eine Revision zu liefern.

Im Mittelpunkt der Vernehmungen stand am Montag die Nichte des Angeklagten. Zu ihr war er kurz vor der Tat von Mahlstetten, wo er auch arbeitete, nach Singen gezogen. Die 26-Jährige soll im Vorfeld über die Pläne des Verbrechens eingeweiht gewesen sein. Das vermutet jedenfalls die Staatsanwaltschaft Konstanz, die deswegen ein Verfahren wegen „Nichtanzeigens einer Straftat“ eingeleitet hat. Die Behörde hat im April einen Strafbefehl mit einer Haftstrafe zur Bewährung verschickt, inzwischen aber – wie vor Gericht bekannt wurde – wieder zurückgezogen. Offenbar überlegen die Ermittler jetzt, Anklage wegen Beihilfe zum Mord zu erheben.

Aussagen wirken widersprüchlich

Deshalb machte die Nichte von ihrem Recht Gebrauch, die Aussage in einzelnen Punkten zu verweigern. Das betraf vor allem den Kauf des Gewehrs und die angebliche Ankündigung der Tat. Zu übrigen Aspekten gab sie Auskunft. Doch ihre Aussagen wirkten widersprüchlich. Ja, sie sei mit ihrem Onkel Anfang August 2017 nach Kroatien gefahren, aber sie habe nur einen Rottweiler-Hund gekauft und von einem Gewehr nichts gesehen. Andererseits hat sie Whats-app-Nachrichten verschickt, die verlesen wurden und mehr vermuten lassen: „Der Fisch ist im Netz“. Oder: „Onkel zieht es durch mit seiner Ex und wird dann für immer weg sein.“ Sie beschrieb Drazen D. als „liebenswerten, großzügigen, hilfsbereiten Onkel; er hat seinen Sohn über alles geliebt, für mich hat er alles getan und als einziger immer zu mir gehalten“. Die Drohungen gegen seine Ex-Freundin habe sie nicht ernst genommen, beteuerte die Nichte: „Bei uns da unten ist so etwas normal, ohne dass dann etwas passiert.“ Dass er seinen eigenen Sohn ermorde, der sich mit ihrem gleichaltrigen Sohn bestens verstanden habe, sei über ihr Vorstellungsvermögen gegangen, auch wenn ihre halbe Familie psychische Probleme habe.

Auch einer ihrer Bekannten fand fast durchweg lobende Worte über den Angeklagten, den er drei Wochen vor der Tat kennengelernt hatte: „Er war nett, sympathisch und hilfsbereit“, sagte der 26-Jährige. Zwar sei Drazen D. voller Rachegefühle gegenüber seiner Ex-Partnerin gewesen und habe auch mehrfach gesagt, er werde sie umbringen. „Aber ich habe das für eine leere Drohung gehalten und niemals geglaubt, dass er das tut.“ Der Zeuge räumte ein, dass er von Plänen wusste, ein Gewehr zu beschaffen und dass Drazen D. vier Tage vor der Tat auffallend hektisch mit einer Tasche in der Wohnung seiner Nichte aufgetaucht und dann schnell wieder ohne diese Tasche verschwunden sei. Auch gegen den 26-Jährigen ermittelt die Staatsanwalt Konstanz wegen „Nichtanzeigens einer Straftat“. Er hat einen Strafbefehl über 7800 Euro erhalten, der ebenfalls zurückgezogen wurde. Der junge Mann verzichtete auf sein Recht, die Aussage zu verweigern und wirkte sehr betroffen.

Etwas lockerer gab sich ein 25-Jähriger, der mit der jungen Frau „eine Affäre“ hatte. Er beschrieb Drazen D, so: „Er war ganz cool, nett, ruhig, immer gut drauf, vielleicht ein bisschen durchgeknallt wegen der Waffen.“ Dieser Zeuge wusste nach eigenen Angaben, dass Drazen D, und dessen Nichte Anfang August 2017 nach Kroatien fuhren, um sich ein Gewehr zu besorgen. Allerdings wurde ihm gesagt, es gehe um ein Geschäft: Man wolle die Waffe für 500 Euro auf dem Schwarzmarkt erwerben und dann für 2500 Euro in Deutschland verkaufen. Nach Angaben des 25-Jährigen wurde das Gewehr unter dem Auto montiert und so über die Grenze geschmuggelt.

Auch der langjährige Hausarzt aus Radolfzell berichtet fast nur Positives über Drazen D.: „Er war immer ein angenehmer Patient.“ Auffälligkeiten habe es insofern gegeben, als er sich im Geschäft gemobbt gefühlt und manchmal über Panikattacken mit Erstickungsgefühlen geklagt habe. Das sei wohl eine Folge der Kindheitserlebnisse im Jugoslawienkrieg, vermutet der Arzt. Der Prozess wird am Dienstag um 9 Uhr fortgesetzt.