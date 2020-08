„Nicht zu wenig Parkplätze, sondern zu viel Pkw“

Die Wohngebiete in Tuttlingen sind vor allem abends und an den Wochenenden zugeparkt – das ist für viele Anwohner ein Ärgernis. Auf unseren Artikel in der Samstagsausgabe gab es viel Resonanz. „Das Problem heißt nicht zu wenig Parkplätze, sondern zu viele Pkw“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer in Facebook.

Und weiter: „Einfach mal umdenken. Im Durchschnitt wird ein Pkw nur eine Stunde am Tag gefahren, steht also 23 Stunden am Tag herum und nimmt dabei viel Platz weg, der besser für andere Dinge genutzt werden könnte.“ Kritik gibt es aber auch an den gesetzlichen Vorgaben: „Wenn man dann hört, dass in neuen Wohngebieten mit nur einem Stellplatz pro Wohnung geplant wird, ist es halt einfach falsch!“

Zum Beispiel Bodenseestraße, das im Artikel erwähnt war, ging diese Leserzuschrift ein: „Im Winter stehen nicht so viele Autos herum, da stellen sie ihre Autos in die warme Garage. Dann kommen aber noch die fliegenden Autohändler dazu, Rumänische und Polnische, und stellen die Fahrzeuge ab. Und die Ortspolizei macht nichts – nur, wenn man an Markttagen mit dem Fahrrad in die Innenstadt fährt.“

In der Bruderhofstraße und Hegaustraße sowie in den Nebenwegen merke man die Nähe zu Chiron: „Werktags wird hier immer mehr von Chiron-Mitarbeiten geparkt. Aber schlimm finde ich die Parkerei in der Freiburgstraße und Nebenstraßen. Sperrflächen werden zugeparkt ebenso gibt es keine Abstände zu Fahrbahnkreuzungen“, schreibt ein anderer Leser.

Auch in Möhringen besteht das Park-Problem, wie ein Kommentar auf schwaebische.de zeigt: „Wie bei uns in Möhringen. In manchen Straßen, da sind noch Ferienwohnungen und -Zimmer, und keiner hat einen Parkplatz für seine Gäste. Alle müssen in der Straße parken.“ Teilweise werde ohne Rücksicht geparkt, manche sind auch noch so gut im Parken, dass sie doch tatsächlich zwei Parkplätze für ein PKW brauchen, oder so bescheuert parken und die Straße verengen, sodass kein größeres Kraftfahrzeug mehr durchkommt, geschweige denn die Feuerwehr oder andere Rettungsfahrzeuge."

Noch eine Zuschrift aus der Möhringer Vorstadt: Teilweise müsse man auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um die Stelle zu passieren. Wörtlich heißt es: „Ganz toll wenn da noch ein Auto entgegen kommt...“ Ein anderer Kommentar auf Facebook bezieht sich auf Anwohner, die die Parksituation ärgere: „Sollen sie doch ihre Autos verkaufen, Problem gelöst: E-Bike.“