Nicht jedes Geschäft darf mitmachen

Sich bei der Ausbildungsbörse informieren und nebenbei beim verkaufsoffenen Sonntag noch ein paar Einkäufe erledigen: Das ist am kommenden Wochenende in Tuttlingen möglich. Da das Regierungspräsidium Freiburg allerdings eine strengere Überwachung der Richtlinien für verkaufsoffene Sonntage angekündigt hat, mussten die Organisatoren einiges anders planen. So dürfen rund zehn bis 15 Händler nicht öffnen, obwohl sie dies gerne getan hätten.

„Wir sind angehalten, genauer hinzuschauen“, nimmt Markus Adler, Pressesprecher des Regierungspräsdiums (RP) Freiburg, Bezug auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2015 und die darin genannten Kriterien zum verkaufsoffenen Sonntag. Kein verkaufsoffener Sonntag ohne Sachgrund lautet der Kern des Gesetzes. Das heißt: Eine solche Aktion darf nur „schmückendes Beiwerk“ zu einer größeren Veranstaltung sein, wie Adler es nennt. Zudem dürfen nur Geschäfte geöffnet sein, die sich in der Nähe des Veranstaltungsorts befinden.

Im vergangenen Jahr hatte das Regierungspräsidium die Tuttlinger Satzung zum verkaufsoffenen Sonntag bemängelt. Die Stadt Tuttlingen habe laut RP keine Prognose der Besucherströme nachgewiesen – also nicht aufgezeigt, dass die Hauptveranstaltung (die Ausbildungsbörse) mehr Besucher habe, als der verkaufsoffene Sonntag. Auch hätte die Messe und die geöffneten Geschäfte keinen Bezug zueinander gehabt.

Hintergrund für die strenge Vorgehensweise des RP sei, dass die „Allianz für den freien Sonntag und sozialverträgliche Arbeitszeiten in Baden-Württemberg“ bereits im Oktober 2016 die rechtskonforme Auslegung des Gerichtsurteils angemahnt und rechtliche Schritte androht habe, so Adler.

„Mit den Grundsätzen vereinbar“

Immerhin: Die diesjährige Tuttlinger Satzung zum verkaufsoffenen Sonntag stuft das RP als „mit den Grundsätzen des Bundesverwaltungsgerichts vereinbar“ ein. So musste das städtische Citymanagement dieses Mal nachweisen, dass die Ausbildungsbörse auch tatsächlich die Hauptveranstaltung ist. Rund 6000 Besucher werden stets bei der Ausbildungsbörse, rund 6500 bei den Gesundheitstagen im Herbst gezählt, sagt Citymanager Alexander Stengelin. Zum verkaufsoffenen Sonntag hingegen kommen rund 3700 Besucher.

Damit in Tuttlingen möglichst viele Geschäfte öffnen können, wird deshalb in diesem Jahr die Ausbildungsbörse im Stadtgebiet deutlich ausgeweitet. Hauptveranstaltungsort der Messe ist nach wie vor die Stadthalle, doch auch im Stadtzentrum und im Gewerbegebiet Nord gibt es Informationsstände und Präsentationen – etwa auf dem Marktplatz sowie in und um die Geschäfte im Gewerbegebiet Nord.

Es bringe jedoch nichts, Alibi-Infostände zu kreieren, um dadurch ein Geschäft öffnen zu dürfen, sagt Citymanager Stengelin. Das Ganze müsse ins Konzept passen und in der Satzung verankert sein, die für einen verkaufsoffenen Sonntag aufgestellt werden muss. „Wir versuchen, die Regeln zu erfüllen“, sagt Stengelin.

Dazu zählt auch, dass das Citymanagement rund zehn bis 15 Geschäften eine Absage erteilte, die beim verkaufsoffenen Sonntag gerne ihre Türen geöffnet hätten. Das Gebiet, in dem Geschäfte öffnen dürfen, wurde im Februar im Gemeinderat vorgestellt und in der Satzung verankert. Er reicht ungefähr von der Weimarstraße bis zur Zeughausstraße und von der Stadthalle bis zum Stadtgarten. Alle Geschäfte, die nicht in diesem Gebiet liegen, dürfen nicht öffnen. Eine Ausnahme ist das Gewerbegebiet Nord, das nun ebenfalls Mit-Veranstaltungsort der Ausbildungsbörse ist. Pech haben jedoch Geschäfte etwa in Richtung Möhringer Vorstadt oder im südlichen Bereich der Stadt.

Auch das Solidschuhwerk an der Ehrenbergstraße ist betroffen. Bislang hatte der Fabrikverkauf zu jedem verkaufsoffenen Sonntag geöffnet – in diesem Jahr jedoch nicht. „Natürlich wäre es toll gewesen, mitmachen zu dürfen und wir hoffen auch, dass es im kommenden Jahr wieder klappt“, sagt Edeltraud Orner-Lais vom Marketing des Solidschuhwerks. Ärgerlich: Das Unternehmen beteiligt sich mit einem Stand an der Ausbildungsmesse in der Stadthalle – doch ein Recht, am Sonntag deshalb doch öffnen zu dürfen, entsteht dadurch nicht.