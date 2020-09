(hkb/rosp) - Der Kolbinger Sportplatz „Am Rotlaub“ ist kaum wiederzuerkennen. Die Grasnarbe ist an vielen Stellen großflächig zerfurcht. Das Areal sieht aus, als wäre es regelrecht umbrochen worden. Der Grund; Wildschweine. Fußballer sprechen gern von einem „Acker“, wenn sie auf einem schlecht bespielbaren Rasen antreten müssen. Auf dem Kolbinger Sportplatz sieht es derzeit aber leider tatsächlich so aus. Denn der eigentlich saftig grüne Rasen wurde von einer Rotte Wildschweine heftig in Mitleidenschaft gezogen, so Hans Waizenegger, jahrzehntelanger SVK Fuktionär.

Unklar ist derzeit noch, wie groß die angerichteten Schäden sind. Haben die Wildschweine nur die Oberfläche angekratzt oder wurde auch der Unterbau des Sportplatzes beschädigt? Das soll in den nächsten Tagen geklärt werden ebenso die Frage, ob eine Versicherung für die Schäden aufkommt.

Es war eine deftige Niederlage, die das Landesliga-Team des SC 04 Tuttlingen in den vergangenen Tagen verarbeiten musste – und Schuld daran war nicht das grüne Parkett. Mit 1:5 (1:3) unterlag der Sport-Club am Samstag der aufgestiegenen SG Empfingen vor etwa 260 Zuschauern im heimischen Donaustadion. Nach dem engagierten Auftritt in Unterzahl bei Meisterschaftskandidat VfL Nagold (1:2) war es eine Woche später überraschend schwach, was die Tuttlinger ablieferten. „Was in Nagold gut war – wir haben auch ein großes Lob vom gegnerischen Trainer bekommen – war am Samstag total anders“, spricht Sportvorstand Nermin Alagic mit etwas Abstand zum Spiel den enttäuschenden Heimauftritt an.

Gegner Empfingen stellte die Tuttlinger Defensive bereits vor der Pause sechs, sieben Mal vor Probleme. Drei dieser Offensivaktionen endeten mit einem Treffer, sodass das Team von Trainer Philipp Wolf den frühen Rückstand vergessen machen konnte. „Größten Respekt, dass sie das, was wir uns vorgenommen haben, zum Großteil auch erfüllt haben und dann kann man in der Landesliga schon die Punkte holen“, lobt Wolf den überzeugenden Auftritt seiner Elf, durch den die SGE die ersten Punkte verbuchen konnte.

Auch nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Hausherren nicht. Empfingen nutzte die sich bietenden Räume (1:4) und einen aus SC-Sicht völlig unnötigen Foulelfmeter (1:5) zu weiteren Toren. Trainer Andreas Keller hatte gehofft, dass sein Team wie gegen den SV Heinstetten (0:3 zur Pause, 6:3-Endstand) im zweiten Durchgang aufdreht. „Irgendwie war das heute nicht drin. Es war schade. Wir haben richtig gut trainiert diese Woche, aber haben leider gar nichts von dem auf den Platz gekriegt, was wir uns unter der Woche erarbeitet haben und dann kommt so ein Ergebnis zustande“, so Keller, der von einer größtenteils desolaten Leistung sprach. Das Positive sei, dass man am Mittwoch direkt reagieren kann. Nach einer Trainingseinheit am Montag geht es für den SC 04 dann beim SV Seedorf weiter. Dort will man einen Fehlstart mit drei Niederlagen unbedingt vermeiden.

Nach zwei absolvierten Spieltagen in der Kreisliga A 2 steht der BSV Schwenningen dort, wo er auch nach dem 30. Spieltag gerne stehen würde. Der Traditionsverein macht kein Geheimnis aus dem Ziel Wiederaufstieg. „Wir wollen in die Bezirksliga aufsteigen“, wurde das Trainer-Duo Arvin Davitian und Emrah Sarikaya vor Saisonbeginn in der Sonderbeilage der Südwest Presse/Die Neckarquelle zitiert. Durch die vielen Neuzugänge wurde der Kader erweitert. Erst kürzlich verstärkte sich der BSV noch mit Ivan Gonzalez-Garcia, der vom Ligakonkurrenten SV Wurmlingen dazustößt und weitere Möglichkeiten in der Offensive bietet.

Gegen den FC Rot-Weiß Reichenbach (5:1) und den SV Schörzingen (7:0) bestätigte Schwenningen seine Favoritenrolle jeweils deutlich. Weiter geht es für den aktuellen Tabellenführer am Sonntag in Mühlheim gegen die SG Fridingen I/Mühlheim II um Neu-Trainer Joachim Patzak.