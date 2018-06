Nicht einfach hinnehmen

Eine Resolution, eine schriftliche Erklärung zu einem öffentlichen Beschluss, ist zwar ein stumpfes Schwert, da sie an der desolaten Lage der Lehrerversorgung an den Grundschulen in Tuttlingen nichts ändern wird. Dennoch will der Gemeinderat damit verdeutlichen: Es ist etwas faul in Sachen Grundschulbildung im Land Baden-Württemberg. Und das nicht erst seit gestern.

Viele Briefe sind bereits ans Kultusministerium und ans Staatliche Schulamt in Konstanz geschrieben worden, etwa von Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck oder von besorgten Eltern. Seit fast zwei Jahren wird auf das Problem hingewiesen – ohne, dass sich etwas substantiell geändert hat.

Die Argumentation ist immer gleich: Es gibt keine Grundschullehrer – und schnitzen kann man sie sich auch nicht. Das Prinzip Hoffnung regiert. Das Kultusministerium muss endlich tragfähige Lösungen präsentieren, sonst wird aus Hoffnung noch hoffnungslos.