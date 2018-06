Wir sind auf Kante genäht“, hat Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) im Mai 2017 in Tuttlingen gesagt. Schon damals wollte sie mit ihrem Besuch die Gemüter der Eltern angesichts des Lehrermangels beruhigen. Gelungen ist ihr das nicht. Das zeigt der neuerliche Brandbrief, den sich nun die Eltern der Schüler der Schildrainschule genötigt sahen, auch an die Ministerin zu schreiben.

Die Schildrainschule war mal die Vorzeigeschule in Tuttlingen. Davon ist nichts mehr geblieben. Führungslos, fünf Lehrerstellen vakant. So lautet die Prognose für das Schuljahr 2018/19. Die Lage wird also nicht besser, sondern noch schlimmer. Das ist nicht hinnehmbar und ein Armutszeugnis für die Bildungspolitik im Ländle.