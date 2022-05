Neun-Euro-Ticket im Landkreis Tuttlingen

Für die TUTicket-AboCard-Kunden und Inhaber einer KidCard wird der monatliche Betrag ab Juni für diese Ticketarten automatisch auf neun Euro gesetzt. Das Ticket berechtigt deutschlandweit zu Fahrten im Nah- und Regionalverkehr in der 2. Klasse. Der Fernverkehr ist davon allerdings ausgeschlossen. Im Hinblick auf die Gäubahn laufen gerade die Gespräche zwischen dem Land Baden-Württemberg und der DB Bahn. Das teilt das Landratsamt mit. „Wir hoffen auf eine baldige Einigung, sodass die Kundinnen und Kunden das 9-Euro-Ticket auch für die Gäubahn nutzen können.“

Mitnahmeregelungen sowie die Übertragbarkeit der AboFlex gelten weiterhin, aber nur innerhalb der aufgedruckten Zonen. Studierende können ihre StudentenCard ebenfalls als Neun-Euro-Ticket nutzen, Regelung zur anteiligen Erstattung gibt es unter www.tuticket.de.

Für alle, die ein Neun-Euro-Ticket erwerben wollen, gilt: Sie können ihre persönliche Neun-Euro-Monatskarte im Landkreis Tuttlingen im Bus, im KundenCenter, am Ringzug-Automat oder bequem digital über die Deutsche Bahn erwerben. Im Vorverkauf gibt es das Ticket bereits seit 23. Mai unter bahn.de oder im TUTicket-KundenCenter. In den Bussen sowie an den Ringzug-Automaten wird das Neun-Euro-Ticket voraussichtlich ab 26. Mei erhältlich sein.

Das Neun-Euro-Ticket ist eine auf die Monate Juni, Juli und August 2022 begrenzte Sonderaktion, die als Teil des Entlastungspaketes aufgrund der hohen Energiepreise durch den Bund finanziert wird. Es soll außerdem eine Werbung für den öffentlichen Nahverkehr sein. Danach gilt wieder der reguläre TUTicket-Tarif, der in der Region der günstigste ist.