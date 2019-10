Neulingskurs für Fußball-Schiris

„Wir suchen Schiedsrichter“, mit diesem Aufschrei an die Fußballvereine im Kreis Tuttlingen macht die Schiedsrichtergruppe Tuttlingen auf den Neulingskurs im November aufmerksam. Bei genügender Teilnahme richtet die Schiedsrichtergruppe Tuttlingen um den für die Gewinnung zuständigen stellvertretenden Obmann Christian Hafner (Böttingen) den Neulingskurs in der Zeit vom 11. bis zum 29. November aus.

Die erforderlichen Kurse finden alle im Sportheim der SpVgg Aldingen in Aldingen statt. Das Mindestalter für die Teilnahme am Kurs ist 14 Jahre (männlich und weiblich). Zudem ist die Teilnehmerzahl auf 30 Personen begrenzt und die Teilnehmer müssen der deutschen Sprache mächtig sein. Der Terminplan sieht so aus, dass am Montag, 4. November, ein Infoabend stattfindet, bevor dann Montag, 11. November, der Neulingskurs startet. Anmeldungen und Infos bei Christian Hafner, Böttingen, Handy 0160 5541 465 oder E-Mail christianhafner@web.de.