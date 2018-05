Neuhausen ob Eck investiert 5,3 Millionen Euro

Der Neuhauser Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend den im Finanz- und Verwaltungsausschuss vorab beratenen Haushaltsplan 2018 und die Haushaltssatzung ohne Gegenstimme beschlossen. Der über 200 Seiten umfassende Haushaltsplan wurde von Kämmerer Artur Muschalek erläutert.

Der Haushaltsplan für die Gemeinde Neuhausen ob Eck hat ein Volumen von rund 18,5 Millionen Euro, davon im Verwaltungshaushalt (laufende Kosten) 13,2 Millionen und im Vermögenshaushalt (Investitionen) 5,3 Millionen Euro. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt beträgt 976 500 Euro. Die vorgesehenen Kreditaufnahmen werden auf 367 400 Euro und der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1,7 Millionen Euro festgesetzt.

Die Vereinsförderung schlägt mit rund 61 100 Euro zu Buche. Zur höheren Belastung tragen auch die Personalkosten für die 78 bei der Gemeinde beschäftigten Personen bei, die sich auf 2,4 Millionen Euro belaufen.

Der Bau eines Regenüberlauf- und Regenrückhaltebeckens in Neuhausen ob Eck werde Kosten in Höhe von 3,4 Millionen Euro verursachen, wobei die Gemeinde mit einem Zuschuss von bis zu 70 Prozent rechnen könne, so der Bürgermeister. Die Abwasserbeseitigung sowie die steigenden Kosten bei der Klärschlammentsorgung werde die Gemeinde auch in Zukunft beschäftigen.

Das „großzügige Betreuungsangebot“ in den Kindergärten sowie der Schule mit der Ganztagesbetreuung werde auch in Zukunft die Gemeinde fordern, so der Bürgermeister weiter. Die Erschließung des Gewerbegebiets „Filz - Erweiterung“ werde Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Mit dem letzten Ansatz von 70 000 Euro für die Flurneuordnung sei die Beteiligung der Gemeinde am Flurneuordnungsverfahren mit 160 000 Euro komplett abgegolten.

Die Neuverschuldung der Gemeinde soll mit rund 376 000 Euro vergleichsweise gering ausfallen. Bürgermeister Osswald hofft, dass bei einer guten Entwicklung des Haushaltsjahres vielleicht sogar ganz darauf verzichtet werden kann. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer blieben unverändert.

Der „unauffällige“ Haushaltsplan 2018 beschränke sich auf das Notwendigste (Daseinsvorsorge), kommentierte Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald das umfangreiche Gesamtpaket. Abschließend war es Bürgermeisterstellvertreter Markus Seeh vorbehalten, im Namen seiner Ratskolleginnen und -kollegen, Bürgermeister Osswald, Kämmerer Muschalek und der Verwaltung für den positiven Haushalt 2018 zu danken.

Splitter aus dem Gemeinderat

Der Gemeinderat hat über verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Buchheimer Straße in Worndorf kontrovers diskutiert. Der Ortschaftsrat von Worndorf forderte, unabhängig von der Wiedereröffnung des Steinbruchs in Buchheim, Tempo 30, die Installation einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage (Blitzer) sowie eine Verkehrsinsel mit Querungshilfe im Bereich des Friedhofes und Sportgeländes. Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald sagte, da es sich um eine Kreisstraße handle, sei die Gemeinde nicht zuständig. Allerdings unterstütze die Gemeinde das Anliegen der Worndorfer Bevölkerung. Deshalb beschloss der Gemeinderat, einen Antrag beim Landkreis Tuttlingen für eine Umwandlung 40-er Zone im Bereich des Kindergartens auf Tempo 30 (einstimmig), sowie den Bau einer Verkehrsinsel mit Querungshilfe (eine Gegenstimme) und die Installation eines Blitzers (drei Gegenstimmen und eine Enthaltung ) zu stellen. (wr)