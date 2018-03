Neues Seniorenheim öffnet am 1. Juni

Die Dauer-Baustelle an der Unteren Vorstadt hat bald ein Ende: Am 1. Juni soll der Seniorenpark Pfauenhof eröffnen. Bei den vier Wohnhäusern, die der Investor hinter dem Heim bauen lässt, dauert es noch etwas länger – laut Architekt voraussichtlich bis Anfang 2019.

Die Fenster sind drin, die Fassade ist gestrichen, dennoch wird es für das neue Pflegeheim in Tuttlingen nicht beim geplanten Eröffnungstermin im Frühjahr bleiben. Neben den Problemen, Handwerker zu bekommen, hat das noch einen anderen Grund: „Wir hatten permanent Schwierigkeiten, das Haus grundlagensicher hinzubekommen“, sagt Architekt Andreas Klingelhöfer über den Bau des Heims, das mittlerweile den Namen „Seniorenpark Pfauenhof“ trägt. „Pfauen“ bezieht sich dabei auf die Pfauen-Brauerei, die einmal auf dem Grundstück beheimatet war, und darin liegen auch die Tücken im Bau: Die alten Gewölbekeller der Brauerei mussten mit Beton aufgefüllt werden, um ein sicheres Fundament zu bekommen.

Pflegepersonal fehlt noch

Dennoch: Der 1. Juni steht jetzt, auch im Kalender der Unternehmensgruppe Haus Edelberg aus Karlsruhe. Sie ist der Betreiber des Heims und steht in den Startlöchern. Eine Leiterin der Einrichtung, Dagmar Staudacher-Keller, gibt es bereits. Das Unternehmen sei bei der Personalie in der Region fündig geworden, sagt Frank Theurer, Pressesprecher von Haus Edelberg. Auch diverse andere Posten seien besetzt, beim Pflegepersonal hakt es allerdings etwas, der Fachkräftemangel macht sich bemerkbar. „Wir wollen das ab Februar verstärkt angehen“, sagt Theurer. Ein Container auf dem Gelände soll als Informationsbüro dienen.

Unklar ist noch, welche Pflegearten angeboten werden – das heißt, ob es Tagespflegeplätze oder die, wie berichtet, stark nachgefragte Kurzzeitpflege geben wird. Ein Gespräch mit dem Landratsamt zum Bedarf stehe demnächst an, sagt Theurer. Auch die Pflegesatzverhandlungen sollen bald stattfinden. Ist alles geklärt, könnten die ersten Zimmer schon im Mai und damit vor dem offiziellen Eröffnungstermin bezogen werden. Insgesamt gibt es 100 Einzelzimmer. Die Haus-Edelberg-Unternehmensgruppe hat nach eigenen Angaben 26 Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit etwa 2750 Pflegeplätzen. Sie beschäftigt etwa 2300 Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen.

30 Mietwohnungen entstehen

Neben dem Pflegeheim entstehen auf dem Areal noch vier Wohnhäuser. Insgesamt 32 Wohnungen sind darin geplant. Alle Größen, von Ein-Zimmer-Appartements bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen werden abgedeckt, sagt Architekt Klingelhöfer. Vom ursprünglichen Konzept, betreutes Wohnen anzubieten, sei der Investor abgerückt. Allerdings sind die Wohnungen barrierefrei zu erreichen und einige seien rollstuhlgerecht, so Klingelhöfer.

Die Häuser, die von der Straße Hinterm Bild erschlossen werden, sollen nach und nach fertiggestellt werden, das letzte voraussichtlich im Februar 2019. Der Investor, die Aktiv Wohnbau aus Neckarsulm, will im Eigentum bleiben und die Wohnungen vermieten. Zu welchem Preis könne man bislang noch nicht sagen, heißt es von der Aktiv Wohnbau. Das müsse erst kalkuliert werden.

Der Bürgersteig und die Parkplätze an der Unteren Vorstadt sollen bei der Eröffnung des Pflegeheims wieder gerichtet sein und freigegeben werden. Da steht derzeit noch der Bauzaun drauf und einige Gerätschaften. Laut Architekt werde diese Fläche momentan gebraucht, weil hinter der Gebäude Platz für Baumaterial und -Geräte fehle.