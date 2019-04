Neues Gutachten zum Donauwehr gefordert

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg zum Donauwehr will Thomas Kattler von der Initiative „Erhaltenswehrt“ die Hoffnung nicht aufgeben. In einer Stellungnahme fordert er ein erneutes Gutachten zur Wasserqualität von der Stadt Tuttlingen.

Für viele Tuttlinger sei die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes enttäuschend gewesen, schreibt Kattler. Per Eilantrag hatte es entschieden, dass die Donau nicht mehr in dem gewohnten Umfang aufgestaut werden darf. Die Stadt kann nun Einspruch einlegen.

Deutlich sei dabei aber geworden, dass das Gericht sich am Gutachten des Gewässerökologen Karl Wurm mit Untersuchungen der Donau von 2011 bis 2015 orientiert habe, so Kattler. „Konkret bedeutet dies, das Verwaltungsgericht stützt seine Entscheidung primär auf ein Gutachten, welches die umwelttechnischen Maßnahmen im Umfeld der Donau und an den Zuflüssen der letzten vier Jahre nicht berücksichtigt.“

Das Argument des Gerichts, dass der Baumbestand nicht gefährdet sei, ist laut Kattler „ohne jegliche gutachterliche Grundlage und somit rein spekulativ“. Auch das vorerst provisorische Maßnahmen an der Donau ergriffen werden sollen, kann Kattler nicht nachvolziehen: „Klartext: Die berechtigten Interessen von DLRG und Wasserwacht, des Wirtes vom Golem und anderen sind irrelevant und Bevölkerung soll über Jahre hinweg mit diesen Provisorien leben.“

Er spricht sich deshalb dafür aus, dass die Stadt ein eigenes Gutachten in Auftrag gibt, welches den Zeitraum der vergangenen vier Jahre berücksichtigt „und auch die Gefährdungsfrage des Uferbereiches und des Baumbestandes bewertet“. Das „Wurm-Gutachten“ sei gemeinsam mit Landratsamt und Regierungspräsidium beauftragt worden. „Und um gleichzeitig der Befangenheitsproblematik zu entgehen, sollte dieser Gutachter nicht der Gefahr eines Interessenkonfliktes ausgesetzt sein und aus einem anderen Bundesland stammen“, meint Kattler.

Zudem fügt er hinzu: „Dass Landrat Bär über die Entscheidung – entgegen der ersten Pressemeldung - nicht froh sein kann, ist nachvollziehbar: Sowohl die Diskussion über das Spaichinger Krankenhaus als auch die nun wieder aktuelle Diskussion über die Tuttlinger Donau polarisieren die Menschen und das im Jahr der Europa- und Kommunalwahl.“