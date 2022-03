Neues grünes Klassenzimmer an der LURS

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Klaus Schmid-Droullier, Leiter der Stadtgärtnerei Tuttlingen, leistet an Schulen seit Längerem bemerkenswerte Arbeit. Mit dem aktuellen Projekt an der Ludwig-Uhland-Realschule entsteht nun der sechste Schulgarten, den er mit seinem Team begleitet. Mit viel Engagement, kreativen Ideen und pädagogischem Feingefühl unterstützt er junge Menschen, etwas Besonderes zu schaffen. Das Gärtnern ist für ihn ganz eindeutig nicht nur Beruf, sondern Berufung.

Schülerinnen und Schüler für die Arbeit des Landschaftsgärtners zu begeistern, aktiv Umweltschutz zu betreiben, kreativ zu werken und nachhaltige Projekte zu begleiten sind für Klaus Schmid-Droullier eine Herzensangelegenheit. Schöne Beispiele dafür wie der Schulgarten in Nendingen, der bereits seit einiger Zeit besteht, oder auch das grüne Klassenzimmer an der Grundschule Holderstöckle in Tuttlingen zeigen dies eindrücklich.

An der Ludwig-Uhland-Realschule (LURS Tuttlingen) entsteht seit diesem Schuljahr nach und nach ein grünes Klassenzimmer mit Schulgarten im Technikinnenhof. Dieser Ort soll als Lebens- und Lernraum vielseitig genutzt werden. Drei Beete zieren das Herzstück des grünen Klassenzimmers, Bänke im Halbkreis darum ermöglichen bald Unterricht im Freien. Dazu kommen zwei Hochbeete, die mit Kräutern bestückt werden. Als Stadtschule ist es für die LURS ein außergewöhnliches Angebot, eine kleine grüne Oase zu pflegen, die man genießen und zum Lernen abwechslungsreich nutzen kann. Das grüne Klassenzimmer stellt zudem eine Ergänzung zum erlebnispädagogischen Profil der Schule dar und eröffnet den Lehrerinnen und Lehrern an der LURS pädagogisch weitere Möglichkeiten.

Verschiedene Schülergruppen lernten jetzt schon, wie man Wege in einem Garten baut, welches Holz sich besonders gut als Begrenzung oder Pflaster eignet, wie man Beete anlegt und sie befüllt. Unterstützt wird dieses schöne Projekt durch die Stadt Tuttlingen.